Megvan, ki fejezi be a Queen együttesről szóló filmet

Rami Malek Freddy Mercury szerepében

Dexter Fletscher brit színész-rendező fejezi be a Queen együttesről és frontemberéről, Freddie Mercuryról szóló filmet, a Bohemian Rhapsodyt a hiányzásai miatt kirúgott rendező, Bryan Singer helyett - közölte szerdán a 20th Century Fox stúdió szóvivője.A stúdió hétfőn közölte, hogy Singernek le kell adnia a rendezést, mert gyakran marad távol a londoni forgatásról, és ezzel hátráltatja a munkát.Az 51 éves Fletscher a jövő héten kezdi meg a munkát a kultikus brit rockbandáról szóló produkción, amelynek forgatását az eredeti tervek szerint két héten belül be kellene fejezni. A stúdió reméli, hogy a történtek ellenére a Bohemian Rhapsody a tervezett időpontban, 2018 karácsonyára a mozikba kerül.

A Deadline.com internetes oldal szerint a film főszereplője, Rami Malek is panaszkodott már a rendezőre. A Queen együttes további tagjait Ben Hardy, Joe Mazzello és Gwilym Lee alakítja.Az elbocsátott Singer közben azt mondta a Hollywood Reporternek, hogy nem volt más vágya, mint befejezni a produkciót Freddy Mercury és a Queen előtti tisztelgésképpen, de ezt a 20th Century Fox nem engedte meg neki, mert átmentileg saját és szeretteinek egészségét kényszerült előtérbe helyezni.A tanzániai Zanzibárban született Mercury 1970-ben alapította a bandát, egészen 1991-ben bekövetkezett haláláig állt az élén. Legnagyobb slágereik között szerepelt a We Will Rock You, a We Are The Champions és a Bohemian Rhapsody. Mercury 45 éves korában AIDS-ben hunyt el.