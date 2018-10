Minden, ami El Clásico a Spíler2-n!

Szombaton pedig érkezik az El Clásico – A film több, mint 30 kamerával forgatott, eddig sosem látott jelenetekkel tűzdelt, valóságos moziélményt nyújtó dokumentumfilm.

Október 28-án jön a szezon egyik legjobban várt mérkőzése, az El Clásico. Az FC Barcelona és a Real Madrid összecsapására a Spíler2 is extra tartalmakkal készül. Jön az El Clásico film, megmutatjuk a két csapat rangadóig vezető útját és csak a mérkőzéssel foglalkozik a La Liga World Magazin és a csatorna saját gyártású magazinjának, a Viva La Liga-nak különkiadása is.A visszaszámlálás elkezdődött, vasárnap pályára lép a spanyol foci két állócsillaga, az FC Barcelona és a Real Madrid csapata. A hangoldódást az El Clásico-ra a Spíler2 nézői már csütörtökön elkezdhetik, hiszen a La Liga World Magazin ezúttal csak és kizárólag a vasárnapi összecsapással foglalkozik. Ez után pedig képernyőre kerül az El Clásico – Út a Klasszikushoz, amelyben a két csapat idei rangadóhoz vezető útját követhetik végig a spanyol foci szerelmesei. Az egy órás műsort már csak azért is érdemes végig követni, mert mindkét gárda szezonja elég hektikusan alakult idáig, és egyáltalán nem mindegy, ki milyen formában és milyen történéseket követően várja az év meccsét.Október 26-án, pénteken a Spíler2 saját gyártású magazinja, a Viva La Liga - El Clásico különkiadással debütál. A szakértők és kommentátorok megszólalásai mellett számos exkluzív, Spanyolországból érkező tartalommal jelentkezik a magazin.Vasárnap pedig érkezik a várva várt meccs. Az FC Barcelona – Real Madrid mérkőzés felvezetése 75 perccel a kezdőrúgás előtt indul a Spíler2-n. A stúdióban Fehér Csaba és Hrutka János szakértők lesznek Matuz Krisztián vendégei, a találkozó kommentátora pedig Farkas Norbert. A lefújást követően is érdemes a Spíler2-n maradni, hiszen a nézők interjúkat láthatnak az este főszereplőivel, elemezzük a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait és megmutatjuk a reakciókat.A Spíler2 beharangozó műsorait a teljes hétvége folyamán megismétli, így aki lemaradt a premierekről, az is kellőképpen rá tud hangolódni majd a rangadóra.A televízió képernyője mellett pedig érdemes a Spíler2 online felületeit is figyelni (és), hiszen folyamosan friss és exkluzív tartalommal jelentkezik a csatorna a nagy meccsig, majd a találkozó alatt és után is.El Clásico a Spíler2-n!