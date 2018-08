Mire figyeljenek a szülők és a hallgatók az iskolakezdéskori nagy leárazásoknál?

Hatalmas kedvezmények, leárazások, akciók iskolakezdésre - az áruházláncok már közzétették a leárazott tanszereket, egyéb kedvezményeiket, de a nagy forgatagban nem árt több mindenre ügyelni! Ha hibás volt a termék, a leárazás ellenére is ugyanolyan fogyasztóvédelmi lehetőségek illetik meg a fogyasztókat! Nincs kötelező, egyéves garancia például a 10.000 Ft feletti iskolatáskára, van viszont az ilyen vételár feletti íróasztalra, székre, számológépre, diktafonra, hangszerre, sporteszközre, laptopra!



Leárazásokkal, nagy kedvezményekkel várják az áruházláncok a szülőket az iskolakezdés alkalmából. Ugyanakkor ahol vásárlás van, ott könnyen lehet fogyasztóvédelmi probléma is, és nem árt észben tartani több dolgot mind a fogyasztóknak, mind pedig a vállalkozásoknak! Fontos, ha például az iskolatáskának, tornacipőnek vagy tornaruhának csak annyi a „baja", hogy nem tetszik a diáknak, akkor emiatt még nem lehet reklamálni! Ennek ellenére az áruház biztosíthatja azt is, ha a termék nem olyan, mint amilyet vártak, akkor adott időn belül még esetleg vissza lehet vinni, érdemes erre a szülőknek külön rákérdezniük!



Azonban azt is tudni kell, hogy a vállalkozásoknak nem kötelességük visszavenni a terméket, ha az hibátlan, és erről saját maguk döntenek. Kivétel ez alól, ha interneten szerzik be a szülők a tanszereket, hiszen ez esetben még akkor is meggondolhatják magukat tizennégy napon belül az átvételtől számítva, amennyiben az iskolatáska, tornacipő vagy épp a tornaruha nem tetszik a gyermeknek. Így például nem jó a mérete vagy épp a színe.



Amennyiben tényleg hibás volt az árucikk, például gyári hiba vagy más hasonló ok áll fent, a fogyasztó kérheti a vállalkozástól - a nagy akció ellenére is, mert különbség nincs - , hogy ingyenesen javítsák meg a terméket! Ha pedig ezt nem tudják vagy nem akarják, akkor pedig cserélni kell, szintén díjmentesen! Ennek hiányában pedig a vételár leszállítását, illetve a teljes vételár visszatérítését is kérni lehet.



Ha a megvételtől hat hónapon belül merült fel a fogyasztóvédelmi probléma, az áruháznak be kell bizonyítani azt, hogy a hiba oka csak a vásárlást követően keletkezett, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy köteles eleget tenni a fogyasztó fenti igényének! Hat hónapon túli hiba esetén viszont már a fogyasztónak szükséges bizonyítani, hogy eleve hibás volt az árucikk, amit megvett (például egy független szakvéleménnyel). Összességében pedig a hiba miatt a vásárlástól számított két évig lehet reklamálni, ezt követően már nem lehet fordulni a vállalkozáshoz például a kijavítási, kicserélési igénnyel.



Fontos odafigyelniük arra is a fogyasztóknak, hogy a fentiek mellett az áruházak még külön garanciát vállalhatnak bizonyos termékekre, sőt egyes árucikkekre az kötelező is. Így kötelező jótállás jár bizonyos vételár felett a tartós fogyasztási cikkekre, amelyeket tipikusan iskolakezdésre vesznek, mint például a 10.000 Ft feletti: zsebszámológépre, számológépre, diktafonra, sporteszközökre, hangszerekre, laptopokra, notebookokra, PDA-készülékekre (az iskolatáskára viszont nincs kötelező jótállás!). Ezeknél a felsorolt termékeknél jó tudni, egyéves garanciát mindenképp kell vállalnia az áruháznak, ami azt jelenti, hogy a garanciaidő alatti hiba esetén az eladónak szükséges bizonyítani, miszerint az eladáskor a termék még hibátlan volt. Sőt, ez esetben külön jótállási jegyet is adni kell a fogyasztónak!



Erről is tudni kell, hogy ha a jótállási jegy átadása mégsem történt meg, úgy a számlával-nyugtával még ugyanúgy lehet a jótállási jogokat (ugyanazok, mint a fentiek: kijavítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés) érvényesíteni a jótállási időn belül! Egyúttal azért sem utasítható el a fogyasztó igénye, ha a jótállási jegy esetleg rosszul lett kiállítva az áruház részéről.



Mindezek mellet is érdemes odafigyelni arra, hogy ha a jótállási jegy megvan, nem követelheti a cég még mellé külön a számla-nyugta bemutatását is! Ez utóbbi csak akkor kötelező, ha esetleg a fogyasztónál nem lenne meg maga a jótállási jegy. Nem árt azt sem tudni, hogy ha esetleg a tartós fogyasztási cikkek esetében egy évnél hosszabb garanciát biztosítanak, vagy pedig a tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termékre vállal az áruház saját garanciát, akkor azt már külön feltételhez köthetik, ezért ennek mindig alaposan utána kell nézni!



Ha a fogyasztók a vásárlás után azt tapasztalják, hogy hibás a megvett termék, akkor haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül vigyék azt vissza. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor az ebből fakadó kárt ők viselik! Ne feledjék azt sem, hogy a hibás árucikk miatt bejelentett igényről jegyzőkönyvet kell felvennie az áruház alkalmazottjának és annak egy példányát a fogyasztónak át kell adni! Ezt a jegyzőkönyvet a vállalkozások három évig kötelesek megőrizni és bemutatni az ellenőrző hatóságnak, ha azt kérik!



Amennyiben esetleg a vevőszolgálatos vagy aki a vásárlói panaszok kezelésével foglalkozik, nem tud nyilatkozni rögtön arról, teljesíthető-e a fogyasztó hibás termék miatti igénye, úgy az áruháznak a panasszal kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon kell tájékoztatnia a fogyasztót! Ha kijavításra vette át a vállalkozás az adott árucikket, úgy külön elismervényt kell adni a fogyasztónak arról, mikor mehet érte vagy pedig ezt az időpontot a jegyzőkönyvben szükséges feltüntetni számára. Az előírások szerint egyébként is törekedni kell a tizenöt napon belül történő kijavításra, vagy épp az e határidőn belül történő cserére, ha ilyen célból vették át a vállalkozások a terméket.