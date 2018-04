Ne lepődjön meg, ha kap egy értesítést a Facebooktól

Én indítottam el a Facebookot, s én vagyok a felelős azért, hogy mi történik a platformunkon

A Facebook közösségi oldal hétfőtől kezdi értesíteni azokat a felhasználókat, akik profilját illetéktelenül használhatta fel a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég.Mike Schroepfer, a cég technológiáért felelős vezetője április 4-én mikroblog-bejegyzésben hozta nyilvánosságra, hogy a brit-amerikai Cambridge Analytica 87 millió Facebook-profil adatait szerezte meg, s ebből 71 millió felhasználó volt amerikai. 2,7 millió felhasználót érintett az adatgyűjtés az EU-ban, míg további 2 milliót a Fülöp-szigeteken és Indonéziában. Más érintett államok Mexikó, Kanada, India, Brazília, Vietnam és Ausztrália voltak.Christopher Wylie, a Facebook egyik volt kutatója - aki az egész adatlopási ügyet kirobbantotta - Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a Cambridge Analytica még 87 millió felhasználóénál is több profilt dolgozott fel.Az átláthatóság érdekében tett erőfeszítések keretében a Facebook bejelentette, hogy 2,2 milliárd felhasználónak küld értesítést arról, hogy milyen applikációkat használnak, s ezeken keresztül milyen adatokat osztanak meg magukról.A közösségi oldal szerint az embereknek ezt követően lehetőségük lesz arra, hogy teljesen kikapcsolják ezeket az applikációkat, vagy kizárják a harmadik felek hozzáférését ezeken keresztül.- hangsúlyozta közleményében Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója.Zuckerberg egyben kiemelte: mindent meg fog tenni a Facebook-közösség védelmében.Zuckerberget április 10-én készülnek meghallgatni az amerikai kongresszusban. A londoni székhelyű, New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analyticát azzal vádolják, hogy sok millió Facebook-profil adatait dolgozta fel a felhasználók tudta nélkül, és a 2016-os amerikai elnökválasztás, valamint a Nagy-Britannia uniós kilépéséről szóló referendum befolyásolására használta fel.