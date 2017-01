Nemecsek Ernő tervezte Elton John konyháját

Sokak kedvenc gyerekkori filmje volt A Pál utcai fiúk. Molnár Ferenc regényéből 1969-ben magyar és amerikai háttérrel rendezett filmet Fábri Zoltán, amelynek érdekessége volt, hogy a gyerekszínészek nagy része egy brit színitanodából érkezett. Habár sikert arattak, nem mindenki maradt a színészi pályán, sőt olyan szereplő is akadt, aki soha többé nem szerepelt filmvásznon - írja a borsonline.hu A drámai sorsú Nemecseket alakító Anthony Kemp esete a legizgalmasabb. A homoszexua­litását nyíltan vállaló színészpalánta a Pál utcai fiúk után még három évet filmezett, majd a lakberendezés felé fordult. Meg is találta az álommunkáját, ma is elismert lakberendezőként dolgozik Londonban. A tehetségére a zenészlegenda, Elton John is felfigyelt rá, az énekes konyháját Nemecsek, bocsánat Kemp tervezte. Kemp néhány éve Magyarországon is megfordult, és sokakat leforrázott. Mint kiderült, a filmet még gyerekként, a díszbemutatón látta utoljára, és nem is hagyott benne mély nyomokat a forgatás.A Gerébet alakító John Moulder-Brown a Pál utcai fiúk után is a színészi pályán maradt, 2010-ben Philip király szerepében egy brit filmben láthattuk utoljára. A Weiszet játszó Gary O’Brien maradt a tévénél és a filmeknél, különböző tévésorozatoknak alkotott karaktereket.