Ők az idei Magyarország Szépe verseny döntősei - fotók, videók

Bemutatták szerdán Budapesten az idei Magyarország Szépe versenynek azt a húsz indulóját, akik közül 16-an a Miss World világverseny hazai döntőjében mérkőznek meg július 8-án.A Magyarország Szépe verseny döntőjét a Duna és Duna World csatorna élőben sugározza, a show új műsorvezetői Kraszkó Zita és Kovács Kokó István lesznek.Sarka Kata, a Magyarország Szépe Kft. tulajdonosa a bemutatkozás alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy ötszáz jelentkező közül több körben választották ki azt a húsz lányt, aki beköltözhet a felkészítő táborba Visegrádra. Ott a versenyzők majdnem két héten át különféle házi versenyeken méretik meg magukat: a Miss Beauty Face, a Miss Bikini, a Miss Sport és a Miss Talent után egy-egy lánytól elbúcsúznak, így a televíziós döntőben már csak tizenhatan versengenek a koronáért.Hangsúlyozta, hogy a leendő szépségkirálynőnek nemcsak szépnek, hanem talpraesettnek, céltudatosnak, barátságosnak, alázatosnak és kommunikatívnak kell lennie, hiszen csak így van esélye a világdöntőn kitűnnie a többi versenyző közül.Kiemelte, hogy a Miss World verseny egyik legfontosabb missziója a társadalmi felelősségvállalásra való figyelemfelhívás, a leendő győztesnek a világdöntőn is képviselnie kell az általa felkarolt jótékonysági kezdeményezést. Ezért a felkészítő táborban a Miss Charity alversenyen a jelöltek egyenként prezentálják a jótékonysági projektjüket, majd egymásra voksolva választják ki a legszimpatikusabb kezdeményezést.Hangsúlyozta, hogy a felkészítő táborban zajló versenyeken a döntősök személyisége jobban megismerhető, ez segítséget nyújt a zsűritagoknak, akik majd az élő adásban pontozzák a versenyzőket.Kovács Kokó István műsorvezető elmondta, hogy a nagyszabású élő gálaműsorban négy körben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a döntősök. A zsűritagok és a nézők elsőként bikiniben láthatják a lányokat, majd ezt követi az úgynevezett kreatív tour, amelyet idén a labdarúgó-világbajnokság ihletett. Ezután nemzeti öltözetben, majd végül estélyi ruhában lépnek színpadra a versenyzők, utóbbi két kollekciót Bélavári Zita tervezi. Az egyes tourok után a zsűritől a 2-2 legkevesebb pontot kapott lány fog kiesni. Az adásban sztárfellépők gondoskodnak a nézők szórakoztatásáról - tette hozzá.Kraszkó Zita elmondta: a győztes a Miss World Hungary koronáját viseli majd egy évig és a verseny két udvarhölgyét is díjazzák, de idén is lesz közönségszavazás. Az érdeklődők a tavaly megismert mobil applikációt használva is tájékozódhatnak a versenyről, valamint a döntősökről és ezen a platformon is támogathatják szimpátia szavazatukkal a finalistákat. Az applikációban legtöbb voksot kapó lány A legszebb mosoly cím birtokosa lesz - tette hozzá.Kovács Kokó István felhívta a figyelmet arra, hogy a döntő előtt egy nappal, július 7-én láthatják a nézők a Királynő útja című összeállítást, amely többek között a lányok felkészüléséről árul majd el kulissza titkokat. "Ebben a félórás programban fog elindulni a közönségszavazás" - hangsúlyozta a műsorvezető.A koronáért versengő jelöltek közül a legfiatalabb 17, a legidősebb 24 éves.