Paul McCartney visszatért: megjelent az Egypt Station!

Az album Sir McCartney egyik saját festményéről kapta a címét, és ez az első nagylemeze a 2013-as New óta. Az album producere Greg Kurstin volt, aki korábban Adele, Beck és a Foo Fighters albumain is dolgozott, de a legújabb kislemez, a Fuh You munkálataiban például a OneRepublic Ryan Teddere is részt vett.Amikor júniusban minden tartalom elűnt McCartney Instagramjáról, sok rajongó találgatni kezdett, hogy mi állhat a háttérben: az új album híre pedig végre véget vetett ezeknek a spekulációknak. Az album eddig megjelent dalai az I Don’t Know, a Fuh You és a Come On To Me.Utóbbi James Corden Carpool Karaoke-jában debütált júniusban, ahol McCartney a szülővárosában, Liverpoolban rögtönzött egy minikoncertet is – a videó pedig nemcsak a The Beatles- és a McCartney-rajongókat hódította meg, ugyanis már több, mint 31 millió megtekintésnél jár a YouTube-on.Az Egypt Station – melyet Los Angelesben, Londonban és Sussex-ben rögzítettek – egy útinapló-jellegű album: a dalok egy-egy adott helyszínt vagy pillanatot örökítenek meg, mielőtt a hallgatót újabb úticélok felé vinnék. A "megállók" között akadnak akusztikus számok, például a Happy With You, de szerepet kapott az új albumon a People Want Peace című dal is, amely bármelyik McCartney-korszakban megállná a helyét.Sir Paul McCartney a legendás The Beatles alapító tagjaként már a 60'-as években a világ egyik meghatározó rockzenésze volt. McCartney nevéhez számos sláger fűződik, melyekért eddig 18 Grammy-díjat nyert, emellett 1997-ben lovagi kitüntetést is kapott zenei munkásságáért. A világ egyik legvagyonosabb zenészeként tartják számon, aki szívesen jótékonykodik, de kiveszi a részét az állatok jogaiért folytatott küzdelemből is.