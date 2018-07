Robin Williams órái, díjai és kerékpárja is kalapács alá kerül

Robin Williams hagyatékából, műtárgyaiból és személyes tárgyaiból rendeznek árverést októberben - jelentette be pénteken a Sotheby's aukciósház.



A Creating a Stage című árverésen szobrokra, kortárs műalkotásokra és olyan személyes tárgyakra is lehet majd licitálni október 4-én New Yorkban, mint a néhai színész kerékpárja, karórái és díjai.



Az Oscar-díjas sztár 2014 augusztusában 63 évesen vetett véget életének észak-karolinai otthonában. A népszerű színész, komikus váratlan halála az egész világon megrázta rajongóit.



A őszi árverésen Williams gyűjteménye mellett második felesége, a producer Marsha Williams relikviái is kalapács alá kerülnek. A házaspár 2010-ben vált el.



A volt feleségtől származó relikviák között van az a jelmez, amelyet Daniel Radcliffe viselt a Harry Potter és a bölcsek köve című filmben a Roxford varázslóképzőben.



Közös otthonuk bútorai, dísztárgyai is az árverési tételek között szerepelnek, továbbá Williams aláírásával ellátott forgatókönyvek és a szerepeihez viselt ruhák is.



Az árverés hasznából olyan intézmények, közhasznú szervezetek részesülnek, amelyeket a pár támogatott: a Julliard School, a sérült veteránok alapítványa, a fogyatékkal élő sportolók alapítványa és a Christopher és Dana Reeves Alapítvány.



A halottkémi vizsgálat kimutatta, hogy a színész halála előtt Parkinson-kórban szenvedett és az úgynevezett Lewy-testes demencia tünetei is jelentkeztek nála.



Egy idén februárban megjelent tanulmány szerint mintegy 10 százalékkal nőtt az öngyilkosságot elkövetők száma az Egyesült Államokban Robin Williams halála után, és még nagyobbra ugrott azon férfiak aránya, akik Williamshez hasonlóan vetettek véget életüknek, felakasztották magukat. A tanulmány készítői szerint a színész halála különösen részletesen és szenzációhajhász módon jelent meg a közösségi médiában.