Rómában találkozott Terence Hill és magyar hangja

Szeptember 20-án Budapestre érkezik Terence Hill, hogy személyesen is részt vegyen új filmje, a Nevem: Thomas hazai bemutatóján. - írja a BorsOnline A filmet a Romis Mozi csapata hozza el Magyarországra, és a napokban egy különleges találkozót is sikerült összehozniuk. Facebook-oldalukon számoltak be arról, hogy Carlo Di Palma olasz származású világhírű operatőr felesége, Adriana Chiesa De Palma saját római rezidenciáján fogadott őket, ahol elkészíthették ripotukat Terence Hill-el, ami a Nevem: Thomas magyarországi promóciós anyagaihoz készült.A készülő anyag különlegességét leginkább az adja, hogy a Romis Mozi magával vitte Ujréti László színművész urat, aki több mint 150-szer szinkronizálta Terence Hill-t. A két művész most találkozott először egymással, de nem utoljára, hiszen szeptember 20-án ismét együtt lesznek, de immár Magyarország fővárosában, Budapesten.