Budapest egyik legnépszerűbb klubja minden idő egyik legerősebb programjával kezdte meg a 2018-as őszi klub szezont. Sorra jönnek majd a hazai és a nemzetközi világsztárok, hogy megtöltsé az Akvárium víz alatti termeit.Az évről évre az ország egyik legjobb elektronikus programjaival mű ödő klub már szeptemberben sem finomkodik, érkezik, ismét jelentkezik a Plastic, ezúttal-val, a Next Level 4. születésnapi buliján fellép a, de itt leszésis. Erős kezdés után még erősebb a folytatás: jön, a, majd ugyanazon az esténoktóber végén fellép, novemberben, decemberben pedig a, aés a már hagyományosnak mondható Pre-NYE aprezentálásában.Nemzetközi koncertekből sem lesz hiány, október elején érkezik a, fellép az, a, a, az, illetve több név igazolt már 2019-re is: fellép az Akvárium Klubban aés a. Az A38 szervezésében érkezik majd a black metal színtér egyik legeredetibb produkciója,, a színpadi rocksztár-elektronika egy legnagyobb neve, a, 2019-ben pedig aés azAz Akvárium Klub és a CAFE Budapest együttmű ödésének öszönhetően idén is az Akvárium szolgál majd helyszínéül az egyes önnyűzenei koncerteknek. A CAFe Budapest és a Hangvető szervezésében és 7 özött az egyszeri találkozások és felfedezések fesztiválja, afoglalja el az Akvárium Klub termeit. Szintén a CAFe Budapest keretében érkezik -én a KisHallba a dél-afrikai gyökerekkel rendelkező, amerikai–jamaikai származásúA VOLT Lokálban pedig az évek óta saját terekkel, vidéki helyszínekkel és stabil projektekkel mű ödő szabadzenei underground özegből összesen hat formációval találkozhat a özönség akeretében.Természetesen magyar koncertekből sem lesz hiány. Itt mutatja be legújabb lemezét a, özös koncertet ad aés a, fellép majd a, születésnapi koncertet ad a, özösen lép fel aés a, de leszéslemezbemutató is. Azáró eseményén fellép aés a. Novemberben megugráltatja a kockás inges lányokat a, fellép a, itt ünnepli 10. születésnapját aérkezik a Nagy-Szín-Pad! verseny győztese, azés dupla koncertet ad aAz Akvárium Klub harmadik terme, aszeptemberben szintén megnyitotta kapuit, minden és este a legjobb zenékkel es vadiúj party-sorozatokkal várja a bulizni vágyókat.További információ: