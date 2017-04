Terrorista támadás ér egy Párizsba tartó vonatot Clint Eastwood új filmjében

Anthony Sadler, Alek Skarlatos és Spencer Stone

A Warner Bros. stúdióban készülő produkciót a többszörös Oscar-díjas filmes Anthony Sadler, Alek Skarlatos és Spencer Stone története nyomán forgatja. A három amerikai barát - egyikük az oregoni nemzeti gárdánál, másikuk az amerikai légierőnél szolgál - egy Brüsszelből Párizsba tartó vonaton fegyverzett le egy terroristát. A történetből The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes (A 15:17-es párizsi vonat: Igaz történet egy terroristáról, egy vonatról és három amerikai hősről) címmel írtak könyvet. A hőstettükről annak idején a média is beszámolt.

A forgatókönyvet Dorothy Blyskal jegyzi, a film producerei között Eastwood, Tim Moore, Kristina Rivera és Jessica Meier neve olvasható.Eastwood Sully - Csoda a Hudson folyón című, Tom Hanks főszereplésével forgatott Oscar-jelölt filmje világszerte 240 millió dolláros bevételt hozott a mozikban. Az Amerikai mesterlövész című, ugyancsak megtörtént eseményeken alapuló munkáját pedig hat Oscarra jelölték, és világszerte 547 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.