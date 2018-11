Több száz hacker lepte el Budapestet

Az általunk megalkotott program az MRI és CT-képeken felismeri a daganatokat, a tumorokat és más betegségre utaló jeleket is. Így az orvosoknak nem kell minden felvételt végig böngészniük"

A visszajelzések alapján kiemelkedő rendezvény volt ez mind a versenyzők, mind a partnerek számára. Olyan új projektek megalkotásának lehettek részesei az emberek, amik komoly üzleti lehetőségeket is rejtenek magukban a jövőre nézve. Mi szervezők őszintén hiszünk benne, hogy a JUNCTIONxBudapesttel sikerült nyitottabbá tenni az embereket arra, hogy merjék próbára tenni magukat, hogy tanuljanak, fejlődjenek, és hogy felhasználják a programozói képességeiket komplex projektek megvalósítására"

Több mint kétszázan vettek részt október közepén a JUNCTIONxBudapest hackathonon, ahol a csapatoknak két teljes nap állt rendelkezésére, hogy innovatív megoldásokkal álljanak elő a jövő piaci problémáira.A magyar versenyzők is remekül szerepeltek a nemzetközi mezőnyben, ahol még a rák detektálására is új eszköz született.Október 19. és 21. között rendezték meg az eddigi legnagyobb magyar hackathont, a JUNCTIONxBudapestet. A versenyen fejlesztők, designerek és más szakterületekről érkező, vállalkozó szemléletű fiatalok töltötték meg a Millenáris Startup Campust egy teljes hétvégére, hogy olyan innovatív megoldásokat kreáljanak, melyek akár a mindennapjainkat is egyszerűbbé tehetik.Az üzleti kihívások rendkívül sokszínűek voltak, mindenki megtalálhatta a saját szakterületének megfelelőt: mobilhálózat és blockchain gyakorlati hasznosítása, komplex matematikai problémák feloldása, óriási adattömegek valós idejű vizualizációja, de a rák felderítésére használható új eszköz kifejlesztése is helyet kapott a feladatok palettáján. Mindezeket olyan neves vállalatok tolmácsolták a versenyzők felé, mint a Nokia, Transferwise, OTP Bank és a Varian, akik egyszerre voltak jelen mentor és szakmai zsűri szerepében is a helyszínen.Benke Sándor és Tóth Marcell a Varian challenge győztesei lettek daganatfelismerő programjukkal, mely a rák ellen folytatott küzdelemben nyújthat óriási segítséget az orvosok számára. A fiatalok péntek este kapták kézhez a feladatot, és vasárnap egészen a határidőig dolgoztak rajta.– fogalmazott Benke Sándor, aki jelenleg egyetemista, míg társa szoftverfejlesztőként dolgozik.A Junction 2015-ben indult útjára Helsinkiből, és az elmúlt három év alatt nemzetközi hírnévre tett szert, mára pedig Európa legnagyobb hackathonjaként tartják számon. A finn mentalitás itthoni bemutatására egy fiatalokból álló magyar IT közösség, a Tech Embassy csapata vállalkozott.A szervezők arról beszéltek, magabiztosan állíthatják, hogy olyan újdonságot hoztak a magyar IT-s és technológiai világba, amire korábban még nem volt példa.– nyilatkozott Gedai Bence, a Tech Embassy alapítótagja és ügyvezetője.A szervezők a jövőben is minden erejükkel azon fognak dolgozni, hogy kiterjesszék a magyar hackathon kultúra itt megteremtett alapjait, népszerűsítsék a szakmaiság ezen kötetlen formáját és tovább építsék a közösséget. Annyit biztosra mondhatnak, hogy legközelebb is lesz JUNCTIONxBudapest – még több izgalmas kihívással és még több mosolygós arccal.