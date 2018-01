Top 5 sorozat - amit érdemes volt nézni 2017-ben, de még most sem késő pótolni

5. The Deuce (Fülledt utcák)

4. Snowfall (Fehér hó)

3. The Handmaid's Tale (A szolgálólány meséje)

2. Mindhunter

1. Dark

David Simon új sorozata a 70-es 80-as évek Amerikájába repít vissza, hogy tanúi legyünk az amerikai pornóipar felvirágozásának. A sztori a 60-as évek eleji züllött New York bemutatásával kezdi a túrát, majd megmutatja, hogy milyen hatással is lesz az erősödő maffia befolyása a prostitúcióval áztatott koszos utcákra. Szövevényes sztori helyett inkább korképet kapunk, amolyan tócsába mosott fakó neonfény jellegűt. A főszereplő James Franco, aki egyből egy egész ikerpárt alakít.John Singleton és Eric Amadio sorozata a 80-as évek Los Angeleséről mesél. Ez volt az az időszak, mikor a kokain cunamiként öntötte el az utcákat, hála a kartelleknek, és az amerikai kormánynak. Három fő szálon fut a cselekmény: megismerhetjük az utcai díler Franklink, a mexikói maffiából kivirágzó Luciát, és a CIA ügynök Teddyt. Mindhárom szál egyformán, külön-külön is izgalmas, mégis egymást keresztezve éri el a dolog komplex korrajz jellegét. A plusz pont jár a Grand Theft Auto hangulat miatt is.Talán az év egyik legjobb drámájának mondható a Margaret Atwood regényéből készült sorozat, mely rendkívül nyomasztó disztópiájával részről részre sokkolja a nézőt. A történet szerint a Földön eluralkodott tömeges meddőség miatt a még termékeny nőket átnevelő táborokba zárják, majd a szükségét érző – párthoz közel álló – családok rendelkezésére bocsájtva kell gyereket nemzve teljesíteniük „kötelességüket". A megannyi megpróbáltatás és szörnyűség között talán a legborzasztóbb az, hogy a diktatórikusan berendezkedett állam a kegyetlenkedéseket vallási alapon próbálja igazolni.A 70-es évek végén kezdte az FBI felismerni azt, hogy mekkora potenciál is rejlik a már elkapott többszörös gyilkosok lelkivilágának, történetének megismerésében a még folyamatban lévő ügyek megoldásának szempontjából. Ez a sorozat az első profilozó egység létrejöttéről szól, s bár kevés az akció, de a részről részre lezajló interjúk során megelevenedő szörnyek, mint Edmund Kemper vagy Jerry Brudos, történetei még így elmesélve is kiválóan dolgozó izgalomforrást jelentenek.Adott egy sötét múltú osztrák kisváros, egy gyanús atomerőmű és a várost súlytó tragédiák sorozata. Nem is kell több, egy jó sci-fihez. A Dark mind atmoszférájában, mind hangulatában letaglóz, behúz, és nem ereszt. A zseniális operatőri munka mindent kisajtol, amit a hegyi kisváros toposzából ki lehet, emellett a sorozat nagyon jól adagolja a történet fölé nehezedő, és azt lassan ellepő misztikumfelhőt. Emiatt a lassúság miatt a felvezetés talán kicsit elnyújtottnak tűnhet, ám ez ne szegje senki kedvét, megéri kibogozni a történet fonalát, mely gyakran a múltba vezet.