Új sorozat forgatásába kezdett a TV2

A TV2 Csoport tavaly vágott bele a heti fikciós sorozatok világába a Korhatáros szerelemmel. A sorozat tavaly decemberben indult és a 2018/19-es szezonban érkezik a folytatása is. A SorozatWiki információi szerint a Korhatáros szerelem 2. évada mellett egy új sorozat is készül a TV2-re.Ahogy a Korhatáros szerelem, úgy az új sorozat - amelynek Bogaras szülők munkacímen már meg is kezdték a forgatását -, is egy adaptáció lesz. A hazájában, és számos más országban nagy sikerrel futó holland Lice Mother-t írják hazai viszonyokra a forgatókönyvírók.A portál információi szerint a főszereplők között ott van Ónodi Eszter és Csákányi Eszter is.A szó szerinti fordításban Tetű Mama címen futó sorozat alapján arra lehet számítani, hogy az alapsztori egy szülői munkaközösségben játszódik, amibe belecsöppen egy új szülő, és mint minden csoport esetén, az itt is bizonyítania kell, hogy elfogadtassa magát.„Büszkék vagyunk arra, hogy a Hollandiában sikerrel futó Lice Mother formátumát egy komoly versenytárgyaláson a magyarországi csatornák közül végül a TV2 szerezte meg. A forgalmazó Red Arrow a TV2 igen izgalmasnak ígérkező őszi műsorstruktúrájában képzeli el a magyar változat megvalósulását. A további részletekről később adunk tájékoztatást" - erősítette meg a hírt Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója a SorozatWikinek.