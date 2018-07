Újabb kibertámadás Németországban

Több német médiavállalat és egy vegyifegyver-kutatással foglalkozó szervezet vált újabb kibertámadás célpontjaivá Németországban - jelentette csütörtökön az ARD német közszolgálati médiaszolgáltató.



Az ARD internetes portálja a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) információjára hivatkozva azt írja, hogy tavaly nyáron kezdődött a támadási hullám, és valószínűleg jelenleg is folyamatban van.



A fenyegetés egy ártatlannak látszó e-maillel érkezik, melynek mellékletében egy Word-dokumentum van. A fájl megnyitásakor a Word engedélyt kér, hogy futtassa a dokumentumban található makrókat, és ha a felhasználó ezt jóváhagyja, a támadók máris hozzáfértek a szervezet informatikai rendszeréhez.



Az ARD azt írja, hogy a támadók nem csak bizalmas információkhoz férhetnek így hozzá, hanem teljes informatikai rendszerek fölött is átvehetik az irányítást. A portál azt írja, hogy az elkövetők nyomai Oroszországba vezetnek. A BfV szerint a jelek arra utalnak, hogy a Sandworm nevű orosz hackercsapat áll a támadás mögött. A Sandworm kiberszabotázsra szakosodott, és a BfV szerint a világ egyik legveszélyesebb aktív hackercsoportja.



A feltételezések szerint a Sandworm támadott meg 2015-ben egy nyugat-ukrajnai erőművet is, ami miatt 220 ezer ember maradt akkor áram nélkül. A BfV szerint a Sandworm 2013 óta aktív, és különösen agresszív szervezet.



Korábban nyugati kormányok és a NATO ellen is indítottak kémkedési célú kibertámadást, aztán ukrajnai célpontokat vettek célba. A BfV úgy véli, hogy ennek a legutóbbi támadásnak a célja nem csak az, hogy bizalmas információkhoz férjenek hozzá, hanem, hogy informatikai rendszereket bénítsanak meg.