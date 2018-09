Újra a kórházba került Benke Laci bácsi

Köszönöm kérdésüket, megvagyok, azt mondani talán túlzás lenne, hogy jól, de megvagyok. Nemrégiben megműtöttek, most pedig újra kórházban vagyok. Vizsgálgattak, majd a doktor néni arra jutott, hogy a gyógyszereimet újra be kell állítani, így most is a kórházból beszélek, és várom, hogy ez megtörténjen.

Ahogy azt már korábban is mondtam, sajnos, ennyi idősen benne van a pakliban, hogy mindig találnak valamit. Most épp azért dolgoznak körülöttem, hogy rendben legyek egy időre. Bizakodom és várom, hogy mielőbb hazamehessek.

- tette hozzá a szakács, aki reméli, hamarosan olyan erőre kap, hogy akár 100 ezer tojásból is megsüthet egy finom rántottát.Ahogy korábban a BorsOnline írta, Benke Laci bácsinak legutóbb prosztataműtét miatt kellett befeküdnie a kórházba, de veseproblémákkal is küszködik, és nagyon oda kell figyelnie a gyógyszereire:

Ugyan nem szeretek kórházban lenni, nyilván megviseli az embert az ilyesmi, de most erre van szükség, el kell fogadnom.

- mondta végül.