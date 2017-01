Látogatói rekord született az Educatio kiállításon

VR-szemüveg és artistabemutató



Korosztálytól függetlenül nagy sikert aratott az új VR-, vagyis virtuálisvalóság-szemüveg, a szimulációs játékok, valamint

a kémiai kísérletek is, de az egész napos artistabemutató körül is folyamatosan tömött sorok álltak. Az eduline.hu beszámolója szerint a kiállítók kitömött állatokkal, fegyverekkel és egyedi díszítésű kávéval is előrukkoltak.

Kísérletekkel is színesítették a programot. Fotók: educatioexpo.hu

Magyarország legnagyobb oktatási seregszemléjére, a 17. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra több mint negyvenháromezren voltak kíváncsiak a három nap során. Az oktatási intézmények standjainál a továbbtanuláshoz szükséges információkat gyűjthették be az érdeklődők, a két színpad programjai pedig a felsőoktatási lehetőségek teljes spektrumát mutatták be, a pénzügyi kultúra fejlesztésétől kezdve a mobilitási programokon át az egyetemi sportig.A pénteki nap volt a legforgalmasabb, akkor tizenhatezren látogattak ki a Hungexpóra – adta hírül a kiállítás honlapja.– Célunk, hogy az Educatio kiállítás a közép-európai térségben is mérvadó oktatási kiállítás legyen, amely az élethosszig tartó tanulás gondolatát erősítve nemcsak a középiskolásoknak, hanem a már diplomával rendelkező felnőtteknek is bemutatja a felsőoktatásban rejlő valamennyi lehetőséget – mondta Maszlavér Gábor főszervező a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében.

44 magyar felsőoktatási intézmény, 13 szakképző hely, 8 nyelviskola és 24 egyéb – informatikai, tanszer, könyv és ifjúsági szolgáltatással foglalkozó – kiállító gondoskodott a látogatók informálásáról. A karriertervezés kiemelt hangsúlyt kapott a rendezvényen, így a továbbképző és átképző helyek szintén megtalálhatók voltak a közel 130 kiállító között.