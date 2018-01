Az ónos eső és csúszós utak előtt megépítettük idei első, de rövid életű hóemberünket, Rudit - fotók

Szerkesztőségünk hókedvelő tagjai gyorsan kihasználták a kedd délelőtti időjárást, hogy megépítsék a január első hóemberét. Ez már nem az első havazás, így adódik a kérdés, Ön is készített már idén hóembert? Ha igen, mutassa meg nekünk itt . Rudi először a dohányzópulton foglalta el helyét, majd a padra költözött. Rövid életét ott tölti. Bár, az is lehet, hogy már azt kellene írnunk, hogy töltötte, ugyanis már 0 fokot mutat a hőmérő, és hidegebb biztos nem lesz ma.

És azoknak, akik nem szeretik a havat, van egy jó hírünk: holnap már nyoma sem marad a hónak, ugyanis újra 5 fok körül lesz a nappali hőmérséklet, és nem is várható hóutánpótlás. Eső, ónos eső annál inkább - az Időkép szerint Az autóvezetők ilyen körülmények között - a rendőrség tapasztalatai szerint - a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Jellemzően ezért történnek a közlekedési balesetek.- Nagyobb követési távolságot tartva körültekintőbben, megfontoltabban kell vezetni, mivel az esetleges hibák könnyebben korrigálhatóak. Az ónos eső, a hó, a jeges, esetleg nyálkás utak mindennapossá válnak, főleg éjszaka és a reggeli órákban jellemző a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és jeges útszakaszok hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot kíván.- A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben csökkennek, cserélje le téli gumikra! Már +7° C hőmérséklet alatt a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nyáriak. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság.- Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra, valamint üzemanyagra is. Érdemes előre tájékozódni az út és időjárási viszonyokról.- Látni és látszani! A gépjárművek izzóinak fényereje sokévi használat után csökkenhet, a szennyeződés, a sár és a vízpermet jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és a karbantartás. A kerékpárosok és gyalogosok figyelmét felhívjuk, hogy jól működő világítás és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) életeket menthet! Fontos tudni, hogy mind kerékpáron, mind, gyalog lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény.