ÚtON: A sportcsarnokig ér a kocsisor Újszegeden

Élénkül a forgalom. A bevezető utakon most már elég sokan vannak mindkét irányban. A hidak is megteltek, főleg a belváros felé zsúfoltak. örutak, sugárutak jól járhatóak, a lámpá előtt azért már vannak sorok. A Dugonics tér örnyé , illetve a hősö örnyé is a reggeli szokásos formáját hozza, vagyis minden irányból be van dugulva. Újszeged felől abelvárosi híd előtt hosszú kocsisorok vannak, konkrétan aSportcsarnokig ér a sor - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.