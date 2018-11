ÚtON: Két autó felborult a 47-esen a Tisza-hídnál, félpályás útzár

Baleset történt Szentesen, a Horváth Mihály utca 4. előtt. A helyszínen forgalomkorlátozás, útlezárás nincs.Baleset történt Algyő Gyevi helyszínen, a 47-esen, a híd után - jelezte a rendőrség mobil applikációja, a RUTIN. Félpályás útzárra számítsanak az arra közlekedők!A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk: két autó felborult, egyelőre tisztázatlan körülmények között. Jelenleg is zajlik a helyszínelés, torlódásra kell felkészülni a Vásárhely felé vezető oldalon. A Vásárhely24 oldalán olvasói fotókat is találnak a helyszínről. Két autó ütközött Kisteleken a Kossuth utca 43. előtt, forgalmi torlódás várható.baleset történt a Földváry utcában, emiatt Anna-kút és Kecskés között pótlóbuszok helyettesítenek. Tarján végállomás és Anna-kút között továbbra is villamosok járnak - írtuk korábban.Baleset történt a Rákóczi tér 1. előtt, két autó koccant. Torlódás, forgalomkorlátozás nincs a helyszínen.Lassan megtelnek az utak, szinte valamennyi főútvonalon erős a forgalom, a Kossuth Lajos és József Attila sugárúton kifejezetten rengeteg az autó. A Csillag téri örforgalom minden ága torlódik, a Felső Tisza-parton, rakparton is elég sok a kocsi. A Boldogasszony sgt,Dugonics tér örnyé , Oskola, Kelemen, Somogyi utca szinténtelítve. A Temesvári örúton araszolva lehet menni, a hídfeljárókban szintén.- tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.