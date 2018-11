Állítólag megszülettek az első génszerkesztett babák

A világon első ízben születtek olyan babák, akiknek a génjeit módosították, hogy ne fertőzhesse meg őket a HIV-vírus - közölte Ho Csiankuj kínai kutató egy vasárnapi a Youtube-videóban.



A felvétel szerint a két kínai ikerlány, akiket Lulunak és Nanának nevezett "sírva jött a világra néhány hete, egészségesen, mint más babák".



Állítása szerint a sencseni tudós a megtermékenyített petesejteken génszerkesztést hajtott végre CRISPR/Cas9 elnevezésű "molekuláris olló" segítségével, hogy megelőzze a jövőbeli HIV-vírusfertőzést.



A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem kutatója elmondta, hogy a génszerkesztés sikeres volt, "egyetlen gént sem változtattak meg, kivéve egyet, a CCR5-t, melyet eltávolított a HIV-fertőzés megelőzése érdekében". Tanulmánya az erősen vitatott eljárásról egyelőre nem jelent meg.



A videón elhangzott, hogy munkájával olyan babákat akart teremteni, akik nem szenvednek betegségektől, "nem megrendelt szemszínű és intelligenciájú dizájner-gyerekeket"



A kutatót egyelőre nem tudták elérni a Reuters riporterei.



A szülők és a csecsemők kilétét titokban tartják, a kutató csak annyit mondott, hogy az apa HIV-fertőzött és szerette volna, ha a gyerekeit megóvhatja a diszkriminációtól.



Ho Csiankuj bejelentése élénk visszhangot váltott ki. Peter Dabrock, a Német Etikai Tanács elnöke hétfőn azt mondta, a munka "felelőtlen kísérletezés embereken".



"Jelenleg az efféle próbálkozásokat, sőt a bejelentésüket is a legélesebb szavakkal kell illetni. A génszerkesztés mellékhatásait vagy későbbi következményeit nagyon nehéz megjósolni és irányítani" - mutatott rá.



Az AP amerikai hírügynökség készítette videón elhangzottakat egyelőre nem bizonyították, ám több szervezett, mely az eljáráshoz köthető, többek között a kórház is tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.



A beavatkozás a legtöbb országban tilos. Az Egyesült Királyságban törvény tiltja, hogy a meddőségi kezelések során génszerkesztést alkalmazzanak.



A tudósok mesterségesen, laborban megtermékenyített, ám fel nem használt embriókon végezhetnek génszerkesztést, azonban ezeket az embriókat a kutatás után azonnal meg kell semmisíteni.



A King's College London sejtbiológusa, Duscko Ilic szerint a HIV-fertőzés kezelhető és ha gyógyszerekkel elnyomják, szinte nincs kockázata annak, hogy a szülők a gyermeknek továbbadják.



Julian Savulescu, az Oxfordi Egyetem etikaszakértője a BBC-nek elmondta: "Ha mindez igaz, akkor ez egy szörnyű kísérlet. Az embriók egészségesek voltak, nem tudunk arról, hogy betegek lettek volna. A génszerkesztés maga kísérleti stádiumban van, ismeretlen, véletlen mutációkkal hozzák összefüggésbe, melyek előbb vagy utóbb jelentkezhetnek, rákhoz is vezethetnek".



A kísérlet egészséges, normális gyerekeket tett ki a génszerkesztés kockázatainak mindenféle valós előny nélkül - tette hozzá.