Magyarországon fejlesztik az okosszélvédőt

A Salgglas Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a TravelSoft Online Kft. 978 millió forint uniós támogatást nyert a GINOP "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című pályázatán az egymilliárd 417 millió forintos fejlesztéshez.



Mint írják, a közös fejlesztés célja a jelenleg ismert visszajelző és szórakoztató jármű kijelzők megjelenítési képességénél fejlettebb technológiájú megoldás kidolgozása, hogy biztonságosabbá, egyben produktívabbá váljon a vezetés és az utazás.



A folyamat során kifejlesztik az új rendszerhez kapcsolódó gyártástechnológiákat és tesztfolyamatokat is.



A Salgglas Zrt. több mint 120 éves üveggyártási tapasztalatot és hagyományt ápolva működik Salgótarjánban. A nyilvános cégadatok szerint az 578 embert alkalmazó vállalat értékesítésének nettó árbevétele 2016-ban 12,2, 2017-ben 10,6 milliárd forint volt. A 2016-os üzleti évet 257 millió forintos adózott eredménnyel, míg a tavalyi évet 611 millió forint veszteséggel zárták.



A zrt. éves szinten négymillió üveget gyárt Salgótarjánban, a Salgglas márkanév egyebek közt az Audi, a BMW, vagy a Mercedes márkák autóiban jelenik meg. A Salgglas európai piacvezető az úgynevezett "üveg az üvegben" speciális termékkel, másik kifejlesztett termékük az egy milliméternél vékonyabb edzett üveg, amely a BMW számára készül.



A műszaki és természettudományi területen az ország meghatározó oktató-kutató intézményének számító BME az összekapcsolt járművek terén is szerzett már komoly tapasztalatokat a VehicleICT Platform készítése közben, ami azért fontos, mert az okosszélvédő funkciói között is lesz ehhez kapcsolódó fejlesztés - írják a közleményben.



Az informatikai TravelSoft Online Kft. megoldásait több mint ötezer terminálon használják az idegenforgalomban, hardver fejlesztéseiknek köszönhetően jelen vannak az uszoda, gyógyfürdő, szállodai üzletágban. A kft. elsőként fejlesztett Közép-Európában komplex utazási megoldást mobilszolgáltatóknak, vállalati útvonaltervező, útvonaloptimalizáló, nyomkövető megoldásukat több, mint ötszáz eszközön használják.



A konzorcium tagjai 2020. december végéig dolgoznak a fejlesztésen a Széchenyi 2020 program keretében.