Nyúllábbal a zsebben jobban tetszettek a lányoknak - erkölcsi próbatétel a locsolkodás

Erotikus töltetű víz

A szagos víz elterjedése után, azokat a lányokat locsolták ezzel a hagyományos, vödör vizes módszerrel, akikre haragudtak valamiért. Fotók: Kuklis István

Bosszút is állhattak

Kiváltság volt a szagos víz

Sokszor a legények nyúllábat tettek a bal zsebükbe, hitté , a szerelmet lángra lobbantja, jobban fognak tetszeni a leányoknak.

Mágikus erejű tojás

A szimbólumok titkos nyelve

Semmit nem kellett mondani, volt ez a gyönyörű szimbólumhalmaz, a szerelem titkos nyelve, amiben segítettek a húsvéti szokáselemek is.

Szerelmi ajándé

Szerető és hullócsillagok



Sok szálon ötődik a szerelem a húsvéti ünnepkörhöz: húsvét napján nem szabad az égre nézni, mert ha valaki ekkor megpillant egy hullócsillagot, azt elhagyja a szeretője. A lánynak éjfélkor meg kell ókolnia egy tükröt, és akkor megálmodja, hogy ki lesz a férje.

– A húsvéti locsolkodás egy találkozási lehetőség is volt. Meg lehetett erősíteni a kapcsolatokat, hiszen azokhoz a lányokhoz mentek a legények, akiket már előtte is ismertek. Az ünnep fontos lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok kifejezzé egymásnak, hogy van-e özöttü vonzalom vagy szimpátia. A fiú számíthatnak-e egy leány kegyeire, illetve az elutasítást is nyilvánvalóvá lehetett tenni egymás számára – mutat rá Gyöngyössy Orsolya. A néprajzkutatóval arról beszélgetünk, hogy a húsvét azon túl, hogy az egyik legnagyobb keresztény ünnepünk, szól a tavaszvárásról, a megújulásról, és nem utolsósorban számos szerelmi szimbólumot is rejteget.A húsvéti ünnepkörben az udvarláshoz is elengedhetetlenül ötődik a locsolkodás. – A locsolkodás szimbolikusan több mindent is jelképezhet. Egyházi jelentése, hogy az asszonyokat, akik hírül vitté Krisztus feltámadását, vízzel locsoltá le – így próbáltá csitítani őket. özben benne rejlik a keresztvíznek a tisztító hatása is. Emellett a víz mint jelkép a néphagyományban nagyon feminin szimbólum. Ha szóba kerül, mindig gondolni kell arra, hogy a termékenységet épviseli – magyarázza Gyöngyössy Orsolya.Példákat is hoz: – Ha a folyó kiárad, termékeny talajt hagy maga után. A népdalokban is mindig, ha folyóról, tóról van szó, az a nőt, leányt jelképezi. Ha például valaki ónakkal megy át egy folyón, az erotikus jelentést von maga után. A népszokásainkban is megtalálható a víz ezzel a jelentéskörrel. Mert az esküvő után, amikor vonul a násznép a legényes házhoz, a kapu elé kitesznek egy vödör vizet. A fiatalasszony feladata az, ha odaér hozzá, egy határozott mozdulattal felrúgja. Ezáltal lesz szerencsés majdan a szülése – tudjuk meg.A népi magyarázata a locsolkodásnak, hogy a menyecske friss, szorgos és tüsténkedő legyen, ha majd asszony válik belőle. – De hogy jön a párválasztáshoz a locsolkodás? – tesszü fel a övetkező érdést a néprajzkutatónak.– Egyáltalán nem volt mindegy, a legény hogyan ment locsolkodni a lányos házhoz, és hogy milyen ajándékot adott neki a leány ezért cserébe. A jelképek mind arról árulkodtak, hogy tetszenek-e egymásnak... – meséli Gyöngyössy Orsolya, aki az Ipoly menti falvakban szokásos tojásgyűjtésről is beszél nekünk: – árnap este útra keltek a fiú , tojásokat gyűjteni. örbejártá a lányos házakat, mindenhová bekopogtak az ablakon, hogy tojást érjenek. Valahol szalonnát is kaptak... A fiú még aznap este megsütötté maguknak a tojásokat, a ját pedig azoknak a lányoknak az ablaka alá szórtá , akikre haragudtak. Tudhatta a leány, aki másnap az ablaka alatt tojáshéjat talált, hogy rá orrolnak valamiért. Ez egyfajta szimbolikus formája volt az elutasításnak.Az 1920-as, 30-as években, az első világháború után kezdett elterjedni az a szokás, hogy már inkább nem vízzel locsoltak a legények falun sem, hanem szagos vízzel, ölnivel. Esetleg vittek egy bögrét magukkal, és valójában azokat a lányokat locsoltá meg a hagyományos módszerrel, akikre haragudtak.Egyfajta bosszúállásként fogtá fel. Vagyis a locsolkodás módjával is ki lehetett fejezni, hogy mennyire szimpatizál az a fiú az adott leánnyal. A szagos víz lett a megbecsülés jele.Nagyon gyakorlatias dolog volt, és még a régi időkre jellemző: amikor vödörrel locsoltá a lányokat, vagy patakvízbe dobtá őket, a fiú ekkor azt is megfigyelhette, a leány milyen szemérmesen viselkedik. Mennyire tiltakozik, ha mondjuk a fiú mindeközben kicsit örbetapogatjá , hiszen azért a legények igyekeztek megragadni az alkalmat. Mikor bevizezik a lány ruháját, hagyja-e magára tapadni, vagy gyorsan átöltözik. Ez mind arra utalt, mennyire erkölcsös, jó lesz-e feleségnek. Ilyenformán a húsvét segít kipuhatolni a párválasztás erővonalait is.A húsvéti tojás a feltámadás szimbóluma. Ahogy a madár kibújik a tojásból, úgy támad fel Krisztus is a sziklasírjából. Régen a nő a termékenységvarázslásra használtá a tojást. Kalotaszegen például, aki meddő volt, és gyereket szeretett volna, a férje vérét összekeverte tojássárgájával és fehérjével, majd halott ember csontjába öntötte, és oda ástá el, ahol az uruk vizelni szokott. Aki pedig termékeny volt, arra azt mondtá , hogy tojást kevertek a vérébe. A megjegyzésekből, a szólás-mondásokból kirajzolódik a tojás jelentése.– A húsvéti tojás mágikus erejű. Azt is tartja a monda, ha húsvét napján ketten együtt özösen megesznek egy hímes tojást, elválaszthatatlan öteléket fonnak maguk özé. Amíg élnek, örökké ragaszkodni fognak egymáshoz, mindig tudjá , hogy mi van a másikkal.Hogy a lány mennyire precízen, szépen dolgozta ki a tojás díszítését, annak a jele volt, hogy mennyire ügyes a keze. A lány érté ét növelte egy szépen megmunkált hímes tojás. Mielőtt ezt odaadtá a fiúknak, mindig tűztek egy kis virágot – általában rozmaringot – a zakójukra. Aki a szeretőjének adta, vagy jobban tetszett neki a megajándékozott fiú, az jobban kimódolta; több zöldet tett a csokorba. Ebből is lehetett tudni, hogy milyen szándékkal észült az ajándé – természetesen nem minden fiú kapott egyformát. Ebből is lehetett tudni, hogy melyik fiúhoz húzott a szíve annak a leánynak.– Nem csak a locsolkodás a húsvét erotikus szimbóluma. Nyárádmentén máig élő szokás, hogy húsvét szombatjának éjszakáján elmegy a legény ahhoz a lányhoz, aki tetszik neki. Régen úgy fogalmaztak: a szeretőjéhez. Kapujára egy tojásokkal, papírszalagokkal díszített fenyőágat tesz. Amikor a leány reggel kijött, láthatta, hogy ő valakinek nagyon kedves. Persze ennél a gesztusnál a fiúnak résen kellett lenni, ha a kiszemelt lány több legénynek is tetszett, mert nem volt mindegy, hogy ki rakja először oda a fenyőágat. Sőt, érdemes volt őrizni, mert ha jött egy másik legény, akár le is szedte, össze is törte a szerelmi ajándékot, és helyébe odarakta a sajátját – meséli Gyöngyössy Orsolya.