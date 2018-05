Tippeljen, mitől halnak meg évente hétmillióan

Évente hétmillió ember hal meg amiatt, hogy szennyezett levegőt kénytelen belélegezni - ismertette legfrissebb becslését szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). 4,2 millióan a külső levegő szennyezettsége miatt vesztették életüket, 3,8 millió ember pedig a háztartáson belüli, főzésből, fűtésből származó légszennyezés miatt halt meg.A halálesetek több mint 90 százaléka alacsonyan vagy közepesen fejlett országokban történt. A levegő szennyezettsége a WHO szerint továbbra is jelentős; a világon 10 emberből 9 súlyosan szennyezett levegőt kénytelen belélegezni.

A légszennyezettség mindnyájunkat fenyeget, de a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb emberek viselik a legnagyobb terhet.

- hangsúlyozta a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. A WHO adatai szerint a nem fertőző betegségek kialakulásában jelentős szerepe van a szennyezett levegőnek; a haláleseteknél a szívproblémák 24 százaléka, az agyvérzések negyede, a tüdőproblémák 43 százaléka és a tüdőrák kialakulásának 29 százaléka a légszennyezettség számlájára írható.