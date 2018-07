Vízben oldódó, környezetbarát műanyag zacskót fejlesztettek - videó

Chilei mérnökök bemutatták új fejlesztésüket, egy vízben oldódó, olajszármazékoktól mentes műanyag bevásárló zacskót.Roberto Astete és Christian Olivares, a chilei Solubags vezetői santiagói sajtóértekezletükön elmondták, hogy a zacskó titka az, hogy megváltoztatták a vízben oldódó polivinil alkohol (C2H4O)x kémiai képletét.A sajtótájékoztatón a szakemberek be is mutatták az ilyen alapanyagból készült, a környezetet egyáltalán nem szennyező zacskó lebomlását vízben, ami hozzájárulhat a vízszennyezés megállításához."A nagy különbség a hagyományos műanyag zacskók és az általunk előállított között az, hogy míg az előbbi 150-500 évig megmaradhat a természetben, addig a mienk öt perc alatt lebomlik" - magyarázta Astete. Hozzátette, az anyag akár egy főzőedényben vagy mosógépben is lebontható.A cégnek van termelő egysége Kínában, de az illetékesek szerint a környezetbarát zacskót bárhol elő lehet állítani a világon technológiájuk alkalmazásával. Chilében októberben kezdik el gyártani, és számos latin-amerikai ország érdeklődik az új termék iránt.