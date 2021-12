Az 1970-es, 1980-as években az Ady téren rendezték a szegedi egyetem oktatói kispályás focibajnokságát is. A korszak legerősebb csapata a Herman Ottó kollégiumé volt, évekig ők nyerték a bajnokságot. A bölcsészkar csapatát puritán módon csak BTK-nak hívták. A tagok bemutatását, mivel nincs pénzünk sérelemdíjra, Dlusztus Imrére, a csapat egykori csatárára hagyjuk. Hangjában a fiatalkori dolgok malíciája mögött azért elfogódottság bujkál: „A csapat szimbolikus szereplői közül Ötvös Péter irodalomtörténész volt a kapus, és félt a labdától; Szabó József nyelvész sajnos idén itthagyott minket, lelkes volt, de kevésbé tudott focizni; volt viszont egy zsenink, Bernáth Árpád germanista filológus, aki alig 2 guggolással melegített be, s utána már őrült erővel lőtt; Balázs Mihály irodalomtörténész a régi SZEOL C csapatában is játszott, ami akkor még rang volt; dúródó támadónk, Pál József irodalomtörténész volt, aki nem ismerte a passz fogalmát; és volt egy sarkazóművészünk is, Csernus Sándor középkortörténész, aki ihletetten tudott oxival focizni; és többen még, köztük Szilasi László író, akivel végül sikerült egy gólt rúgatni. Valamint ketten a Szegedi Egyetem újság munkatársai, Belányi György költő és jómagam: mi rúgtuk a gólok 80 százalékát.”