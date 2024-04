– Nem az íróasztal mögött kellene eldönteni, hogy miként újítanak fel egy-egy utcát, hanem ki kellene jönni a helyszínre, és szétnézni előtte – mondta lapunknak Kornélia, aki a Bakay Nándor utcában lakik. A tanárnő eredetileg azért kereset meg bennünket, mert egy markológép egészen egyszerűen kitaposta azt a kertet, amelyet már 10 éve ápolnak. Ráadásul az előkertbe különleges növények voltak telepítve, amelyek már akkor 120 ezer forintba kerültek. Kornélia beszélt arról is, hogy egészen egyszerűen barbárság, ami ott zajlik, ráadásul a munkagépek miatt életveszélyes arra közlekedni.

Természetesen nem a haladás ellen vagyunk, lehetne normálisan is végezni a feladatokat, nem értem, miért így csinálják akkor?

– tette fel a kérdést a tanárnő.

Korábban megírtuk, hogy a Cédrus Liget Lakópark építése közben jelentősen leromlott a Bakay Nándor utca állapota, ezért szükség van a felújításra. Ez a helyreállítás el is kezdődött a beruházó költségén és közreműködésével – közölte akkor az önkormányzat.

Vagyis, abban ami ott folyik, jelentős szerepe van a szegedi városvezetésnek, attól függetlenül, hogy ki állja a költségeket.

Első lépésben a troli felsővezetéket alakítják át, a hozzá tartozó erősáramú vezeték kiváltásával és a közvilágítás átépítésével a Bakay Nándor utcában, a Huszár utca és a Mura utca között. Az érintett szakaszon az ingatlanok új földkábeles bekötést kapnak a meglevő légvezeték helyett, továbbá új felsővezetéktartó és közvilágítási oszlopokat is kiraknak. A trolivezeték átépítése után jön az útfelújítás, az év második felében. Kiépül a lakópark mélygarázsához a lehajtó ág, a csapadékvíz-elvezetés, valamint kialakítják a trolimegállókat is. Azt is közölték, hogy általában napközben dolgoznak majd, de trolikkal kapcsolatos munkát csak üzemszünetkor, azaz éjjel tudják végezni.

Jelenleg egyébként Szeged szinte mindenhol fel van túrva, Botka László és a városvezetés most, a választások előtt rendelte el, hogy bepótolják, amit az elmúlt öt évben nem tettek meg.