A bécsi karácsonyi vásárról álmodva, ám az 1988-as Mars(x) téri Aranykapu nevezetű hamburgeres, céllövöldés, tombolás bazár nagy forgalmát megirigyelve, 1989 decemberében a Széchenyi térre helyezték a karácsonyi vásárt. Kicsit zsibvásáros, kicsit ízléstelen lett, de cserében a város főterét foglalta el. Ez volt az első a máig megrendezett Széchenyi téri karácsonyi vásárok sorában. A termékek ugyanolyan vegyesek voltak, mint a mai árérzékeny közönségnek szánt cuccok. A kereskedők már akkor is érzékelték az álmokat, példa erre Nagy László fotóin a GI Joe típusú nájlonkatona vagy a „Moda in Italy” típusú, kézzel írott hívogató. Decemberben egy Batman feliratú léghajó is megjelent a Széchenyi téren.