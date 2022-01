Az elsősorban a fiatalabb generáció tagjai számára tervezett készülék bárhol működtethető projektorként, okoshangszóróként és hangulatvilágításként is, ahová a felhasználók magukkal viszik.

A The Freestyle hordozható projektor mindössze 830 grammos tömegének köszönhetően számos különböző környezetben felállítható, amelyeket azonnal vetítőteremmé változtat. A hagyományos, nagyobb méretű projektorokhoz képest a The Freestyle kialakítása akár 180 fokos elforgatást is lehetővé tesz, így a kiváló minőségű képek a szoba bármelyik falára, vagy akár a plafonra is vetíthetők, különálló vászon nélkül.



Az eszközt nem korlátozza az adott helyszín kialakítása, vagy a rendelkezésre álló tér.



A The Freestyle hordozható projektor egyedi technológiájának köszönhetően automatikus képbeállítással és szintezéssel érkezik. Ezek lehetővé teszik, hogy a készülék a vetítési felület és -szög alapján beállítsa a kép arányait és a megfelelő formában jelenítse meg a tartalmat.



Az Autofókusz funkcióval a The Freestyle több különböző szögből, akár 100 colos méretben vetít tiszta és éles képet szinte bármilyen felületre. A projektor két passzív membrános hangszórója erőteljes, torzításmentes hangzást és mély basszust tesz lehetővé, a 360 fokos térhangzással pedig a felhasználóknak egyedülálló házimozi élményben lehet részük.



A The Freestyle a USB-PD-t és az 50 W / 20 V-os vagy nagyobb kimenetet támogató külső akkumulátorokkal kompatibilis, így a felhasználók magukkal vihetik akár egy hosszabb utazásra vagy kempingezésre is. A The Freestyle a Samsung első olyan hordozható eszköze, amely a hagyományos fali csatlakozóval való kompatibilitás mellett a szabványos E26-os lámpaaljzathoz csatlakoztatva is használható.



Amikor épp nem projektorként használják, a The Freestyle a Háttér módnak és az áttetsző lencsefedőnek köszönhetően nagyszerűen alkalmas hangulatvilágításra is. A készülék okoshangszóróként is működik, amely elemzi a zenét és az alapján vizuális effektusokat és különböző fényeket vetít a falra, a padlóra vagy szinte bármilyen egyéb felületre.



A The Freestyle hordozható projektor a Samsung Smart TV-ken elérhető okos funkciókkal érkezik, mint a beépített streaming szolgáltatások, valamint a képernyőtükrözési és a kivetítési funkciók, amelyek Android és iOS mobileszközökkel is kompatibilisek. Ez a vállalat első hordozható kivetítője a világ legnagyobb OTT tartalomszolgáltatóinak hitelesítésével. A The Freestyle távoli hangvezérlésre is képes, így a felhasználók kedvenc intelligens asszisztensüket is használhatják, amikor éppen nincsenek a készülék mellett.



Borítóképünkön a készülék