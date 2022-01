Az izgalmasan berendezett buszban a hagyományos tantermi oktatásból kiszakadó diákok high-tech eszközöket próbálhatnak ki, interaktív informatika óra keretében fedezhetik fel az IT világot. A foglalkozások során 3D nyomtatókat használhatnak, mobil játékfejlesztésre, vezérlőegység programozására nyílik lehetőségük.

Az öt éve tartó „Programozd a jövőd!” program célja, hogy a tanulók, a tanárok és a szülők megismerjék a digitalizáció, az informatika és az innováció lehetőségeit, a szakma szépségeit.A kezdeményezés önálló standdal van jelen az Educatio kiállításon, ahol a továbbtanulni szándékozók látványos előadások és bemutatók keretében tájékozódhatnak az elérhető informatikai felsőoktatási képzésekről. Itt mutatkozik be hazánk első IT turnébusza és mobil IT oktatási laborja, amely a tervek szerint 60-80 iskolát látogat meg 2022 első felében – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Az oktatási intézmények a projekt honlapján jelentkezhetnek „Az IT a jövő/d!” roadshowra.



A digitális ágazat biztos elhelyezkedést és kimagasló kereseteket kínál a tehetséges fiatalok számára. Az IT szektorban a vírusválság ellenére is élenjáró mértékben bővült a foglalkoztatás, az egyetemi informatikusképzések az elmúlt évek jelentkezési adatai szerint a legnépszerűbb szakok közé tartoznak. Az Educatio kiállításra kilátogatók a „Programozd a jövőd!” standjánál interaktív megoldásokon keresztül ismerhetik meg az IKT szakma érdekességeit, lehetőségeit.



„A most átadott turnébusznak köszönhetően hazánk összes településén naprakész technikákkal kelthetjük fel a magyar fiatalok érdeklődését az informatikusi pálya iránt. Az évente akár 150-200 iskolában is megforduló roadshow első állomása január 18-án, Fehérgyarmaton lesz, a folytatásban mátészalkai és csengeri helyszínek következnek” – mondta el Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára.



Borítóképünk illusztráció