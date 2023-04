A vállalatoknak tehát óriási szükségük van olyan megoldásokra, amelyekkel megfelelő védelmet nyújthatnak a rendszereiknek a rengeteg kihívás közepette is. A Micro Focus szakemberei szerint a mesterséges intelligenciával támogatott SOC (security operations center – biztonsági műveleti központ) biztosítja az ideális támogatást, amely holisztikus megközelítést nyújt, és rendkívül rövid idő alatt képes észlelni és kezelni a támadásokat, ezáltal jelentős mértékben javítja az operatív működést és eredményességet. Ennek köszönhetően a szervezetek gyorsan és hatékonyan megelőzhetik, illetve leküzdhetik a fenyegetéseket még akkor is, ha szakemberhiányban vannak.

Belső fenyegetések megelőzése

A mesterséges intelligencia különösen hasznosnak bizonyul a kibervédelemben, amikor rosszindulatú belső támadók vagy megtévesztett alkalmazottak aktivitásait kell kiszűrni az infrastruktúrában zajló milliónyi tevékenység közül. A Ponemon Institute „2022 Global Study on Closing the IT Security Gaps” kutatása alapján a vállalati szakemberek 52 százaléka szerint a gépi tanulást és viselkedéselemzést alkalmazó MI-technológiák nélkülözhetetlenek a belső támadások felderítéséhez, mielőtt azok kárt okoznának.

Jó példa erre az ArcSight Intelligence, amely képes felügyelet nélküli gépi tanulást alkalmazva magától elemezni és megállapítani, milyen aktivitások számítanak megszokottnak a felhasználóknál a mindennapi munka során. Amint valami olyat érzékel, ami ettől eltér, értesíti az illetékeseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket a károk elkerüléséhez.

Naprakész kockázati információk

Veszélyek nem csak a szervezeten belül jelentkezhetnek, számos érkezhet kívülről, a kibertérből is. Ahhoz, hogy a vállalatok hatékonyan védekezhessenek velük szemben, ismerniük kell őket. Rengeteg különféle fenyegetés létezik azonban, amelyek ráadásul rendkívül gyorsan változnak, így könnyű elveszni a róluk szóló információtengerben.