Nélkülözhetetlen az okostelefon és a számítógép használata a mindennapi életben és a munkában, sokan vannak, akik napjuk nagy részét a képernyőt bámulva töltik. Több tucat tanulmány azonban azt találta, hogy azok az emberek, akik túl sok időt töltenek a képernyő előtt, bizonyítottan gyengébb kognitív (figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás) funkciókkal rendelkeznek.

Az innen letölthető, eredeti angol nyelvű neuropszichológiai kutatás szerint a sok képernyőhasználat rontja a gondolkodási készségeinket – fogalmaz a The Conversation.

Egy, a University of New South Wales által 2020-ban közzétett jelentés alapján az ausztrál oktatók 84 százaléka úgy tapasztalja, hogy a digitális technológia elvonja a tanulók figyelmét a tanulástól. Az ausztrál ABC nemzeti műsorszolgáltató által végzett felmérés szerint a tanárok a „túlzott képernyőidőt” a „mentális egészségügyi problémák” után a fiatalok második legfontosabb problémájának tartják. Ennek ellenére Ausztráliában az iskolák többsége megengedi a diákoknak, hogy saját eszközeiket vigyék be az osztálytermekbe.

A Common Sense Media amerikai nonprofit szervezet 2021-es tanulmánya szerint a 8–12 éves gyerekek átlagosan napi 5 órát és 33 percet töltenek képernyőalapú szórakozással. Becslések alapján a tinédzserek átlagosan 8 órát és 39 percet töltenek a képernyő nézésével. A képernyő előtt eltöltött idő gyors növekedése miatt felnőttek és gyerekek is képernyőfüggőségbe kerülnek.