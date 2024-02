A szerelmi csalások nemcsak hatalmas anyagi, de érzelmi károkat is okozhatnak, amivel foglalkozni kell. Az áldozatok ráadásul a legtöbb esetben szégyellik, ami velük történt, így segítséget sem mernek kérni. Pedig fontos, hogy ezekről az esetekről a bankok és a hatóságok is tudomást szerezzenek, hiszen így akár meg is lehet akadályozni egy-egy esetet, esetleg csökkenteni a kár összegét.

„A Valentin-nap közeledtével még inkább megszaporodhatnak az ilyen csalások, az Erste ezért most a honlapján és közösségi oldalain hívja fel a figyelmet ezekre a visszaélésekre. Azt is összeszedtük, mit tehetnek az ügyfelek, hogy pénzük továbbra is biztonságban legyen” – mondta el Kósa Anna, az Erste compliance vezetője. Szerinte a környezet, a rokonok a barátok sokat tehetnek azért, hogy megóvják az áldozatokat: ahogyan óriási érzelmi megterhelést jelent egy szakítás, vagy akár egy rosszul sikerült randi, úgy még nagyobb traumát jelenthet egy csalás áldozatává válni. Ez óriási fájdalommal járhat, fontos, hogy ne bagatellizáljuk el az áldozatok érzéseit és empátiával forduljunk feléjük.

Nagy-Britanniában évről évre nő az ilyen jellegű visszaélések száma. Az elmúlt évben az NFIB (Nemzeti Csalási Hírszerző Iroda) több mint nyolcezer bejelentést kapott romantikus csalásokról, a károsultaknak okozott veszteség meghaladta a 92 millió fontot. Az Egyesült Államokban az FBI internetes bűnözéssel kapcsolatos panaszközpontjához (IC3) 2022-ben több mint 19 ezer bejelentés érkezett romantikus csalások miatt, az érintettek összesen csaknem 740 millió dollárt utaltak át a bűnözőknek.

A csalóktól a magyarországi ügyfelek sincsenek biztonságban. A szerelmi csalásokról nem készül hazánkban statisztika, de a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavalyi harmadik negyedévben a bűnözők több mint 9 milliárd forint kárt okoztak az átutalásokhoz kötődő visszaélésekkel, többet, mint 2022-ben egész évben. A visszaélések között sok a valamilyen pszichológiai manipulációt alkalmazó csalás.

Az Erste tapasztalatai szerint egyre több ügyfélnél próbálkoznak a romantikus csalók. A visszajelzések alapján a bűnözők elsősorban az egyedülálló középkorú, negyvenes, illetve ötvenes éveikben járó nőkre utaznak. Ugyanakkor egyre több magányos férfi is áldozatul esik a csalóknak. A bank egyik hölgy ügyfele például már közös életet és házvásárlást tervezgetett a tengerentúlon élő, személyesen soha nem látott „szerelmével”, akinek hozzáférést adott saját bankszámlájához, hogy a férfi az ingatlanvásárláshoz szükséges pénzt arra utalhassa. Másik esetben az Erste egyik férfi ügyfele munkahelyet váltott és másik városba költözött, mert külföldön élő, magyarul nem beszélő „barátnője” elhitette vele, hogy Magyarországra költözik és abban a városban akar letelepedni. Ám addig is, míg a nagy találkozás összejön, a hölgy különféle indokokkal csalt ki pénzt áldozatától, akinek az sem volt furcsa, hogy általa nem ismert emberek számlájára utal, akikről a „kedvese” azt állította, hogy a kollégái.