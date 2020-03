A pedagógusokat számos digitális tartalom segíti az új munkarendben

A digitális eszközökkel megtartott tanórák új módszertanokat is igényelnek, amelyekben az Oktatási Hivatal próbál segítséget nyújtani.

Nagyszámú digitális oktatási tartalom vált hozzáférhetővé, amelyek a tantermen kívüli, digitális munkarendet segítik. Többek között tanároknak szóló útmutatók, ajánlások, online fórumok – olvasható a kormányzati tájékoztató portálon.

Ismert, hogy a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések egyike, hogy 2020. március 16-tól új oktatási munkarend lépett életbe az iskolákban, melynek célja, hogy a személyes érintkezések számát csökkentsük. Fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak.

A pedagógusoknak pedig továbbra is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel – írja cikkében az Origo. Ez új módszertanokat is igényel, ezért az Oktatási Hivatal közzétette az iskoláknak és a pedagógusoknak szóló módszertani ajánlásait, de mindezeken túl számos hasznos tartalom is elérhetővé vált, amik segíthetik, mind a diákokat, mind a pedagógusokat:

Az Oktatási Hivatal az iskolák és a pedagógusok számára módszertani ajánlásokat dolgozott ki.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiaszertárral segíti a pedagógusokat a médiaoktatásban.

Iskolatévé, filmek, videók, hangoskönyvek, és sok más digitális oktatási tartalom elérhetőségeit megtalálhatja itt.

A kormány által kezdeményezett Digitális Összefogás akció oldalán, pedig folyamatosan bővülnek a pedagógusok számára is hasznos felajánlások, például útmutatók, ajánlások, tananyagok, valamint online fórumok, csoportok elérhetőségei.

Borítókép: Ládiné Szabó Tünde pedagógus távoktatásban tanít a 4. E osztály tanulóinak az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetében 2020. március 23-án.