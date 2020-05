Amit ma tudni lehet az év új Xbox-áról

Túl a bemutatón bosszúsak a rajongók, mindenki magyarázkodik. De vannak jó hírek is.

Mivel az elkövetkezendő időszakban a Microsoft sem rendez élő eseményeket (már olyan értelemben, hogy helyszínen, közönség előtt), így az interneten keresztül folytatják az idei ünnepi szezonban megjelenő új konzoljuk, az Xbox Series X leleplezését. Korábban részletesen beszéltek már a hardverről, és hogy milyen elvek menték rakták össze, játékokat azonban még nem láthattunk az új generációból.

Ezen próbált segíteni a Microsoft a legutóbbi Inside Xbox nevű online bemutatóval, ahol azt ígérték, hogy végre ténylegesen játékmenetet láthatunk a készülő anyagokból – írja az Origo. A cég nem újonc ebben a témában, az elmúlt évek már az E3-on is azt elvet vallották, hogy a játékok beszéljenek magukért, ne valamelyik vállalatvezető húzza az időt felesleges PR-os szöveggel.

Nagy volt tehát az elvárás, talán pont ezért nagyon sokan is csalódtak. A Microsoft ugyanis egyelőre csak külsős fejlesztőcsapatok készülő játékait mutatta be, az olyan saját készítésű nagyágyúkról, mint a Halo Infinite, vagy a következő Forza Motorsport, egy szó sem esett. Ezen kívül az sem derült ki, hogy a Microsoft által az utóbbi egy-két évben felvásárolt nagy stúdiók (mint az Obsidian vagy a Double Fine) min dolgoznak. Ez önmagában még nem is lenne túl nagy baj, ezekre az ígéretek szerint a jövő hónaptól sort kerítenek majd, azonban a most bemutatott játékok jelentős részéből se láthattunk tényleges játékmenet-felvételt.

Amiből pedig láthattunk, ott sem igazán sikerült kiemelni, hogy mitől lesz ez az egész igazán új generációs, első ránézésre ugyanis grafikában nem sok előrelépést tapasztalni a jelenlegi Xbox One X-hez képest.

Persze, a grafika nem minden. Az új konzol nyilván képes lesz 4K-s felbontással és 60 képkocka/másodperces képfrissítéssel vinni olyan játékokat, amik azonos grafikai színvonal mellett mondjuk csak 30 fps-sel és esetleg alacsonyabb felbontásban futnának a jelenlegi Xbox One X-en. Mindenesetre a rajongók csalódottságát jól jelzi, hogy miután a Microsoft feltette a teljes adást YouTube-ra, a 44 ezer pozitív visszajelzés mellé 34 ezer negatív is érkezett, ami nem egy kifejezetten jó arány.

A vállalat reagált is a szituációra: „Ha nem mondtunk volna előre semmit, úgy gondolom, hogy eléggé más reakciókat kaptunk volna. Tisztán látszik, hogy rosszul kommunikáltuk, hogy mire lehet számítani és ez a mi hibánk. Köszönjük mindenkinek a visszajelzéseket, és biztosíthatlak titeket, hogy tanultunk az esetből” – közölte Aaron Greenberg, az Xbox marketing főnöke.

Talán a leginkább kellemetlen az Assassin’s Creed: Valhalla esete volt. Az idei év egyik legnagyobb durranásának ígérkező játékkal kapcsolatban azt mondták, hogy most először láthatunk majd tényleges játékmenet-felvételt belőle, azonban ez nem történt meg. A videóban egyáltalán nincs igazi játékmenet, csak látványos, filmszerű kamerabeállításokkal felvett akció.

Ashraf Ismail, a Valhalla kreatív igazgatója kénytelen volt gyorsan reagálni valamit: „Jogosan számítottatok többre a mai bemutatótól. Nagyon hosszú marketingkampány áll még előttünk a megjelenésig, és mélyen be fogjuk mutatni a játékmenetet, valamint rengeteg információt közlünk majd a játékról. Köszönjük az érdeklődéseteket és a rajongásotokat! Kérünk, legyetek velünk kedvesek és türelmesek, megéri majd!”

A bemutatót követően az Xbox-részleg egy nagyfőnöke, Jason Ronald elmondta például, hogy a The Medium néven készülő játékban olyan dolgokat láthatunk majd, mint korábban még soha. Ez annak köszönhető, hogy az Xbox Series X-ben a jelenlegi generációval ellentétben nem egy lassú, hagyományos merevlemez kap majd helyet, hanem egy szupergyors SSD. Emiatt a fejlesztőknek nem kell előre betöltenie olyan dolgokat a konzol memóriájába, amire csak később, akár percek múlva lesz csak szükség, hanem másodpercek alatt ki tudják cserélni akár az egész memória tartalmát, ha arra szükség van, ez pedig hatalmas szabadságot ad a játéktervezőknek. Csak éppen a The Medium bemutatkozó videójában ebből sem láthattunk semmit, mert hogy igazából magából a játékból sem láttunk semmit.

Szerencsére akadtak azért pozitív példák is. A Bright Memory Infinite egy olyan lövöldözős anyag, amiből színtiszta játékmenetet láthattunk, és az bizony eléggé impresszíven néz ki. A videó alapján a grafika is nagyon rendben van, ami mellé 4K-s felbontásban és 60fps-sel lőhetünk szét mindent és mindenkit a közepesen távoli jövőben, ráadásul egy rakás különleges képesség bevetésével.

A Codemasters bejelentette a ralis sorozatát, a Dirt 5-öt, ami számos más, szintén most bemutatott anyaggal együtt megjelenik a jelenlegi és az új generációra is. A Dirt 5 esetében megerősítették, hogy egy vásárlással megkapjuk a játékot Xbox One-ra és Xbox Series X-re is. Az igazán komoly ralis szimulációért persze a Dirt Rally új részéig várnunk kell, de a könnyedebb autózásra mindig is nagyobb igény volt.

A Scorn címen hosszú évek óta készülő játékról azonban ezúttal sem tudtunk meg többet. A hangulatos bemutatkozó videó legfeljebb annyit tesz egyértelművé, hogy egy olyan sci-fi horrorra számíthatunk, amit nagyon erősen inspirált az Alien (vagyis H.R. Giger) grafikai stílusa.

A Chorus is egy sci-fi akció, aminek a megjelenésére 2021-ben lehet számítani. Úgy tűnik, hogy a játékban fontos szerepet kap a Forsaken nevű saját kis űrhajónk, amivel komoly űrharcokban vehetünk majd a részt a hagyományos lövöldözés mellett. A főhősünk neve Nara, akinek meg kell küzdenie a múltjával és egyesíteni a lázadó erőket a galaxis elnyomásának megszüntetése érdekében.

A Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a legendás szerepjáték folytatásaként érkezik, és az előzetesből szintén az ég adta egy világon semmi nem derült ki, legfeljebb annyi, hogy ezt sem a grafikájáért fogjuk szerezni, ha egyszer valamikor megjelenik.

A Call of the Sea sem tűnt a világ legérdekesebb játékának. Ez alapvetően egy 1930-as évekbeli történetet mesél el, ahol különböző fejtörők megoldásával, igazi kalandjátékos formában kell megtalálnunk a főszereplő nő eltűnt férjét egy szigeten, közben pedig egy rég letűnt civilizáció nyomaira bukkanunk.

Végre játékmenetet is láthatunk a The Ascent néven készülő, kooperatív módra koncentráló akció-szerepjátékból. A cyberpunk környezetbe helyezett történet szerint a mindent és mindenkit uraló és irányító nagyvállalat, a The Ascent Group összeomlott, a játékosoknak pedig valahogy túl kell élniük az így kialakult káoszban.

A Scarlet Nexus világa sem sokkal kellemesebb ennél. A jövő egy csapatnyi pszionikus elit katona kezében van, akiknek meg kell küzdeniük a cseppet sem barátságosan kinéző idegen lényekkel. Menet közben nem csak különböző fegyverek, de számos technológia és különleges képesség is rendelkezésünkre áll majd.

A Second Extinction világában az a furcsa helyzet állt be, hogy mutáns dinoszauruszok lepték el, akiket ajánlatos lenne inkább kiirtani. A rövid bemutató alapján egy elég látványos, régivágású lövöldével lesz majd dolgunk.

A Yakuza: Like a Dragon bejelentése azért is érdekes, mert a nagy múltra visszatekintő sorozat eddig csak PlayStation-konzolokra jelent meg. Nem ez lesz azonban az egyetlen nagyobb változás a széria életében: az eddig valós idejű harcrendszert lecserélik körökre osztottra, más lesz a főszereplő és változik a helyszín is.

