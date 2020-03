Bárki segíthet a vírus ellen küzdeni, ha van számítógépe

A [email protected] az otthoni számítógép-felhasználónak csupán egy egyszerű – és tökéletesen biztonságos – szoftver, amit bárki a PC-jére telepíthet, hogy a gépe bekapcsolt állapotban

Ha nem éppen valamilyen kifejezetten erőforrás-igényes játékot, vagy grafikai alkalmazást futtatunk, akkor nem lassítja érzékelhetően a számítógépet és hozzájárulhatunk a járvány elleni küzdelemhez.

Mégpedig egyáltalán nem valamilyen jelképes, formális módon: a világszerte csatlakozott otthoni gépek segítségével a hálózat immáron 470 petaflopsnyi számítási kapacitással rendelkezik, ami

Kiemelkedően alkalmasak erre az Nvidia grafikus kártyával rendelkező gépek, de a hálózatban minden PC-nek hasznát tudják venni.

A számítógépek üresjárati erőforrásait hasznos feladatokra alkalmazó [email protected] projekthez csatlakozók száma ezerkétszáz százalékkal, csak az elmúlt két hétben négyszázezer új taggal nőtt.

A szoftver gépünkre telepítése igen egyszerű, innen, a projekt oldaláról lehet letölteni. Be lehet állítani, hogy mennyit fogyaszthat a PC-nk szuflájából, illetve ki is lehet kapcsolni, ha éppen valamilyen nagyon erőforrás-igényes programot akarunk használni.

A [email protected] az otthoni gépek felesleges kapacitásait olyan betegségek gyógyításával kapcsolatban használja, mint a Huntington, az influenza, a mellrák, a Parkinson-kór kutatása – most pedig a COVID-19 járvány ellen folytatott küzdelemben.

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX

— Greg Bowman (@drGregBowman) March 16, 2020