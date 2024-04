A Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállítása és Women4Cyber Hungary az International Telecommunication Union Girls in ICT Day programsorozathoz csatlakozva pályaorientációs napot szervezett csütörtökön a Szent-Györgyi Albert Agórában. Középiskolás lányoknak tartottak előadást az IT szakmákról, illetve arról, miért érdemes ilyen irányban továbbtanulniuk. A programon személyesen nagyjából félszázan vettek részt, online pedig több mint 500-an kapcsolódtak be az előadásokba.

Talyigás Judit, a Neumann Társaság e-hétköznapok szakosztályának vezetője arról beszélt, mik a történelmi okai, hogy kevés a női informatikus hazánkban, Polereczki Andrea, a Women4Cyber alapítója pedig az IT főbb irányairól, illetve arról, kik ma a női informatikusok példaképei. Kiemelte: ez az a szakma, melyben folyamatosan tanulni kell, hogy lépést tudjanak tartani a technológiával, ugyanakkor a fejlődésnek köszönhetően olyan területeket lehet megismerni, melyről talán nem is gondolnánk, hogy kapcsolatba kerülhetünk vele.

A rendezvény elsődleges célja annak a trendnek a megváltoztatása volt, hogy jelenleg az ezen a területen dolgozók 91 százaléka férfi, illetve elő akarták segíteni a fiatal lányok informatikai területen való elhelyezkedését is. Az előadások után ki lehetett próbálni az interaktív stand eszközeit, illetve volt szabadulószoba is. Az eseményen kihirdették a Neumann Társaság Női példaképek az informatikatörténetben című diákpályázat eredményét, illetve felavatták Dán Klára és Péter Rózsa tablóit.