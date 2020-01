Le az álarcot! Ezt érdemes tudni a DeepRay technológiáról

Nagyon sok, a kártevők elemzésével foglalkozó kiadvány szerint a vírusok száma exponenciálisan növekszik. Azonban a G DATA kutatói már régóta gyanították (és most az adatok ezt alá is támasztják), hogy az egy időben aktív kártevőcsaládok száma viszonylag állandó, és az észlelt kártevők mennyisége a különböző variánsok miatt növekszik rohamosan (lásd az alábbi képet).

A DeepRay technológia azért született, hogy a kiberbűnözők által használt álcázási módszereket megsemmisítsék – és ez sikerült is.