Sikerült a SpaceX űrhajó dokkolása a Nemzetközi Űrállomásra

Hogy miért történelmi jelentőségű az űrhajózásban a tegnap éjjel sikeresen fellőtt SpaceX űrhajó, arról ebben a cikkben számoltunk be.

Ma, május 31-én délután, a tervek szerint szinte pontosan 19 órával az indulás után az alábbi videón, élő közvetítésen láttuk, miként dokkolta a hajót magyar idő szerint 16 óra 21-kor Doug Hurley és Bob Behnken űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra.

Aki előbb kapcsolódott az adásba, láthatta a dokkolás finom manővereit.

A remek marketinges Musk cég, a SpaceX természetesen nem csak Teslával vitte ki a menő űrruhába bújtatott űrhajósokat a szuper kialakítású hajóhoz, hanem ráadásul közzétett egy játékot, amelyben szimulátoron a számítógépen vagy a mobilon lejátszhatjuk mi is a dokkolás manőverét.

A sikeres dokkolás után a két űrhajós mintegy három hónapot tölt majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

Tegnap, magyar idő szerint 21:22-kor küldték fel a hajót a NASA Kennedy Űrközpontjából, a floridai Canaveral-ból. Itt újra lehet nézni a kilövést:

Az űrutazás jövője szempontjából hatalmas lépés az újrafelhasználható rakéta megalkotása, hiszen az jelentősen csökkenti a költségeket.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020