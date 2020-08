Egy rakás pénzt fizettek Jordan első szerződésének fénymásolatáért

Az insidethegames.biz portál híradása szerint az árverésen értékesített relikvia különlegességét az adja, hogy

A legendás játékos 1984. szeptember 14-én írta alá első megállapodását a Chicago Bullsszal,

Ugyanezen az aukción valaki 379 757 dollárért (112 millió forint) szerezte meg a hatszoros NBA-bajnok Jordan aláírt Nike cipőjét, amelyet az 1985/1986-os szezonban viselt.

Someone paid $57,068 for a COPY of Michael Jordan’s first contract with the Bulls at @gottahaverock auction. Contract had no live ink. Was a photocopy. This market is nuts. pic.twitter.com/90vYV96j2L

— Darren Rovell (@darrenrovell) August 2, 2020