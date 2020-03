Könyvekkel készülnek a karanténra a britek

Sokan keresik a klasszikusokat.

Regények, egyéni tanulást lehetővé tévő kézikönyvek és más olvasnivalók felhalmozásával készülnek a britek arra, hogy hosszabb időt kell otthonukban elszigetelődve eltölteniük a jelenlegi járványügyi helyzetben – erre következtet a könyvszakma a múlt heti nagy-britanniai eladási statisztikából.

A fikciós művek eladása egyharmadával nőtt, a gyermekek oktatását segítő könyveké pedig 234 százalékkal minden idők harmadik legmagasabb szintjére szökött fel. Felfelé ívelt a rejtvénykönyvek, a kifestőkönyvek, a kézimunkakönyvek és a megtörtént bűnügyeket feldolgozó művek értékesítése is.

Az eladási adatok arra utalnak, hogy az Egyesült Királyság lakossága az elszigeteltség hosszabb periódusaira készül fel – közölte az eladásokat nyomon követő Nielson Book a BBC beszámolója szerint.

A könyvek iránti kereslet közben eltolódni látszik az e-könyvek felé, mivel az emberek a hatóságok tanácsát követve már csak a legszükségesebb esetben járnak vásárolni a szupermarketekbe.

A könyvesboltjait már bezáró Waterstones e-könyv-eladásai egy hét alatt négyszeresére nőttek.

A könyvforgalmazó arról számolt be, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés olyan klasszikusok iránt, mint Gabriel García Márquez Száz év magány vagy Szerelem a kolera idején című regénye, de a népszerű művek közé tartozik Toni Morrison Beloved, F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby és Sylvia Plath Az üvegbura című könyve is.

Közben sok szerző is keresi a közvetlen utat az olvasókhoz és a hangoskönyvek hallgatóihoz. David Walliams például egy hónapon át minden nap szabadon hozzáférhetővé tesz egy-egy történetet a The World’s Worst Children sorozatából. Cressida Cowell Így neveld a sárkányodat című könyvéből az interneten olvas fel fejezeteket. J.K. Rowling lazított a szerzői jogi megkötéseken, hogy a tanárok internetre feltett videókon olvashassanak fel regényeiből a gyermekeknek. Több mint 110 e-könyv elérhető ingyenesen a Szezám utca sorozatból is.

