Négycsillagos hotelben szállásolják el a migránsokat Angliában – titokban (videó)

Az angliai Derby-ben található a Midland Hotel, ami egy négycsillagos szálláshely. Egy éjszakáért borsos árat kell fizetni, a helyiek pedig büszkék is a hotelre, amelyet a legrégebbi megmaradt, direkt erre a célra épített vasúti hotelként tartanak számon – írja a V4NA hírügynökség.

Most azonban sokak szerint némileg bemocskolta a brit kormány a hotel jó hírnevét, az információk alapján ugyanis bevándorlókat szállásoltak el benne. Olyan emberek tartózkodnak most ott, akik a kormány jóváhagyásával legálisan érkeztek meg az országba, de még nem kapták meg a szükséges papírokat. Egészen pontosan 230 menedékkérőről van szó, a helyzetet azonban titokzatosság övezi.

Egy helyi politikus, Alan Graves szerint a brit kormány rendkívül titokzatos a helyzetet illetően, és nem is mondta meg konkrétan, hogy a hotelben valóban bevándorlókat szállásolnak-e el. Ráadásul lehet, hogy nem is csak a Midland Hotelben laknak ezek az emberek, hanem a szemközt lévő Station Hotelben is.

Erre utalhat az, hogy a két épület között látható egy férfi, amint tányérokat cipel – ezt az a felvétel örökítette meg, amelyet Graves csinált a helyszínen. A videón az is látszik, hogy a Midland Hotel ajtajára az van kiírva, hogy a koronavírus miatt zárva van, bent azonban emberek vannak, az udvaron pedig néhányan fociznak.

A hotelt övező titokzatosságra hívta fel a figyelmet a Twitteren egy felhasználó is. Ő azt írta, hogy a derby-i tanácstagok kimentek a hotelhez, ahol ők úgy tudták, egészségügyi dolgozók vannak elszállásolva. Amikor azonban kiértek a helyszínre, azt tapasztalták, hogy bevándorlókkal van tele.

Councillors in Derby visit the 4 star Midland Hotel after being told it was housing NHS staff.

They found it was yet another establishment filled with migrants, over 100 in this one too.

This is fast becoming a national scandal. pic.twitter.com/pfCqiiiGCV

— Steve Laws (@SteveLaws19) August 24, 2020