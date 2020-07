Összeütközött két hajó Kanadában (videó)

Az Origo a Fox News információi alapján azt írja, hogy az Alanis és a Florence Spirit nevű hajók ellentétes irányból jöttek az Ontario állambeli Welland-csatonán, amikor

egymással szembekerültek, majd hirtelen összeütköztek.

Az ütközésről a világhálóra több videó került fel.

This is crazy. This just happened less than 2 hours ago. Two cargo ships collided in the #WellandCanal. @Welland @WellandTribune. Video courtesy of Jeremy Barton. pic.twitter.com/l1oXNldnYm

— Nathan Howes (@HowesNathan) July 11, 2020