Több mint 2500 éve laknak emberek a szlovén Alpokban

A Bohinji-tó és környéke élénk bányászati és gazdálkodási központ volt abban a korban, számos lelet mutat arra, hogy azóta folyamatosan lakott terület volt. Ebből az következik, hogy a Triglav 1778-as első, írásban dokumentált megmászása előtt is éltek már a térségben emberek. Janez Bizja, a szlovén Alpok úttörő régésze egyetért azzal, hogy a hegyvidék már 3000 évvel ezelőtt lakott lehetett.

Mija Ogrin, az ArheoAlpe kulturális szövetség régésze újságíróknak elmondta: a helyszínt még 2005-ben fedezték fel, akkor római kori bronz kolompokat találtak ott, amelyekből arra a megállapításra jutottak, hogy már abban a korban is szarvasmarhákat legeltettek az 1750 méter tengerszint feletti magasságban.