Honnan tudhatjuk, hogy mi az ideális testsúlyunk?

Az egészséges önbizalom velejárója, hogy elégedettek vagyunk külső és belső tulajdonságainkkal, adottságainkkal is, amely rendkívül fontos lépés a boldogság felé. Azonban a testsúlyunk igencsak fontos szerepet játszik az egészségünk megőrzésében is, ezért a szélsőséges, nagyon alacsony vagy magas testsúly esetén veszélybe kerülhet szervezetünk, ízületeink és akár szívünk is.

beautiful girl holding scales and showing ok gesture isolated on white

Mit jelent egészségesnek lenni? Az egészség fogalmát elsőként az Egészségügyi Világszervezet definiálta. Ez alapján az egészséget nem kizárólag a betegség hiányának értelmezi, hanem a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapotát jelenti. Az egészségnek különböző dimenzióit fogalmazták meg. A biológiai egészség, a testsúlykontroll szervezetünk megfelelő működését jelenti, míg a lelki egészség az önmagunkkal szemben való béke és harmónia állapotát jelenti. A mentális egészség a tiszta gondolkodásra, míg az emocionális egészség az érzelmek felismerésére és kifejezésére irányul. Végül pedig a másokkal való kapcsolódás és annak megfelelő működése jelenti a szociális egészség fogalmát. Honnan tudhatjuk, mi a megfelelő testsúlyunk? Az ideális testsúly kiszámítására a BMI Index, azaz testtömegindex lehet segítségünkre. Ez egy statisztikai mérőszám, amely a magasság és a testtömeg arányát méri. A kilogrammban mért testtömeget elosztjuk a méterben megadott magasság négyzetével, így kapunk egy kétjegyű számot. A WHO alapján meghatározott táblázat szerint normális testsúlynak számít, ha a kapott érték 18,5 és 24,99 közé esik. 18,5 alatti számok esetében enyhe, mérsékelt, 16 alatti szám esetében pedig súlyos soványságról beszélhetünk. 25 feletti számnál már túlsúlyról van szó, melynek három fokozata van, a legsúlyosabb pedig 40 feletti szám esetében fordul elő. Fontos tudni, hogy gyermekek esetében ez a számítás nem mérvadó, így az ő helyzetükben percentilis táblázat alapján határozzák meg az ideális testsúlyt. Ha nem szeretnénk bonyolult számításokat végezni annak érdekében, hogy megtudjuk, ideális-e a testsúlyunk, az interneten fellelhető testtömegindex kalkulátorok valamelyikét is igénybe vehetjük. Fontos tudni, hogy enyhe túlsúllyal vagy enyhe soványsággal is lehet teljes életet élni, ilyen esetben azonban arra érdemes figyelni, hogy a testtömeg ne billenjen még szélsőségesebb irányba. Azt is fontos tudni, hogy enyhe testtömeg kilengés esetén a legkönnyebb dolgozni az ideális testsúly elérésén. Ilyen esetben viszonylag kis odafigyeléssel hamar elérhetjük a magasságunkhoz és életkorunkhoz mért megfelelő testtömeg indexet. Mit tehetünk, ha nem ideális a testtömegünk? Súlyosabb esetben, például kóros soványság esetén a fokozatosság elvére kell törekedni, és különböző testtömegnövelő módszereket alkalmazni. Fokozatosan érdemes minél több fehérjét tartalmazó ételt bevinni étrendünkbe, és akár az izomépítéssel is segíthetjük az ideális testsúly elérését. Itt a hangsúly azonban a lépésenkénti haladáson van, hiszen a hirtelen, test számára megerőltető edzés vagy a túl sok étel megterhelheti szervezetünket. Túlsúly esetében az értéktől függően a legfontosabb dolog a teljes életmódváltás és a mozgás beiktatása a napi rutinba. Elsősorban az étrendre szükséges odafigyelni, sok zöldség és gyümölcs, illetve kevesebb tejtermék fogyasztásával már nagy változást lehet elérni. Érdemes a magas szénhidráttartalmú, glutén tartalmú ételeket is kerülni, és helyettük egészségesebb alternatívákat keresni. Elengedhetetlen a sok víz fogyasztása is, amely segít a szervezet könnyebb működésében. Számos szolgáltató és vendéglátó egység ügyel arra, hogy étlapjuk tartalmazzon testsúlykontroll diétába illeszthető opciókat, de az interneten is fellelhetünk egészséges recepteket, vagy akár komplett menüt is rendelhetünk otthonra. Léteznek olyan testsúlykontroll készítmények is, amelyek elősegítik a fogyást vagy épp a hízást. Ezek a formulák jellemzően az emésztésben és a tápanyagok, vitaminok és fontos ásványi anyagok megfelelő felszívódásában segítenek. Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a testtömegindex súlyos soványságot vagy túlsúlyt mutat, célszerű lehet ellátogatni orvosunkhoz egy alapos kivizsgálásra. Ha pedig hirtelen történő fogyást vagy hízást tapasztalunk, szintén tanácsos felkeresni egy szakembert, aki segít kivizsgálni a drasztikus változás pontos okát. Ez ugyanis számos betegséget, például hormonális problémákat is jelezhet, amelyen nem feltétlenül a diéta vagy a testtömeg építés segíthet. Akkor is érdemes orvos segítségét igénybe venni, ha gyakran ingadozik testsúlyunk, vagy valamilyen evészavarral küzdünk. Fontos, hogy ne a külső kinézetünk határozza meg belső, önmagunkkal való békénket, de ügyeljünk arra, hogy testünk egészségesen működhessen, amelyben mindenképpen rengeteget segíthet az ideális testsúly elérése és fenntartása.



