Úton a jövő felé

Az 51 páros idén Móczó Jánossal, a Promenád Táncsport Egyesület vezetőjével, tánc trénerrel verekedte át magát a nehezén: tanulta és gyakorolta hétről hétre a nyitótánc korántsem könnyű koreográfiáját már szeptember végétől. Az angol, illetve bécsi keringő után kétségtelenül a palotás vitte a prímet. És erről nem csupán a parketten uralkodó hangulat üzent. – Eleinte nehéz volt, kezdetben fogalmunk sem volt a lépésekről, hogy miként áll össze majd az egész produkció. Végül december elején már körvonalazódott. A palotástól kifejezetten féltem, de a végére az lett a kedvencem, mert igazán felszabadultan adhatjuk elő. Próbáljuk a legjobbat nyújtani – mondta Nagy Eszter Sára végzős hallgató. Hozzátette: szerinte minden lány arra vágyik, hogy egyszer lesz szalagavató bálja, remélték, nekik is részük lehet ebben. A végzős év jelképes lezárása ez az alkalom, elszomorító, ha valakinek kimarad az életéből. Eszter azt is elmondta: a Bethlenben tanárai olyan mély nyomot hagytak benne, hogy mindenképp a pedagógus pályán folytatja majd érettségi után. Nyugodt a jövőjével kapcsolatban, biztosnak érzi az útját.

Klasszikus tánclépések

– Igazán a csapat együttműködésétől jó egy nyitótánc, amikor szépek a sorok, az oszlopok, a körök, az alakzatok. A próbákon összeállt a koreográfia, úgy vélem a fellépésen is. A tánctanuláshoz kitartás, figyelem és fegyelem kell, komoly kihívás a fiataloknak – hangsúlyozta Móczó János koreográfus. Mint mondta: bár hagyományosan a végzősök döntenek a táncokról, de a bálon viselt ruhák mindenképp meghatározóak. Nem minden illik a nagyestélyihez, ez leszűkíti a keretet. Móczó János szerint új divatirányzatok határozzák meg a nyitótáncokat is, szerencsére a Bethlen-gimnáziumban ragaszkodtak a klasszikus irányvonalhoz. – Kedvelem ezt a megoldást, hiszen amikor a 8-10 évvel ezelőtt végzett diákok visszatérnek egy mai bálra, elragadja őket a nosztalgia, az a fantasztikus érzés, hogy ennek egyszer ők is részesei lehettek.





Képalá: Angol és bécsi keringőt, majd palotást jártak a táncospárok. Fotó: Tábori Szilvia