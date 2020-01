Átadták a Média a családért díjakat

„Ma a média a legerősebb véleményformáló eszköz, amit kizárni az életünkből nem lehet, de a jót és értékeset is meg lehet jeleníteni benne”

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a nevelés azért nehéz, mert a gyerek nemcsak a szülőké, hanem mindig az adott koré is, amelyben él.

a Hanna és Kincső az első pillanattól a családunkhoz tartozik című írásáért, amelyben egy olyan házaspárt mutat be, amely három gyermeke mellé egy ikerpárt fogadott be családjába.

Az indoklás szerint az írás a generációkon átívelő gondoskodásról szól, amelyre nem csak a nők, a férfiak is képesek, még a női terepnek tartott konyhában is.

„A kormányzat eltökélt abban, hogy a következő évek is a családokról szóljanak, és ebben nagy szerepe lehet a családbarát szellemű médiának”

Azt mondta, ezek a műsorok a családi élet szépségét, értékeit mutatják be, és így segítenek abban, hogy a kívánt, tervezett gyerekek megszülessenek.

a média fontos szerepe, hogy értéket közvetítsen és – mint a díjakra jelöltek alkotásai is mutatják – értékeket hozzon létre.