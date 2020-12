Átgondolnák az idősávot a csúcsidőszakban

Az idősek kétórás vásárlási idősávjának újragondolását javasolja a szakszervezet december 11. után, mivel arra számítanak, hogy az ünnep előtti rohamban több feszültséget szül majd a mindennapos korlátozás. Már a boltos és a biztonsági őr is igazoltathatja a 65 év felettiek időszakában érkező vásárlókat, nem kell hozzá rendőr, hogy elkérjék az életkort igazoló okmányt.

„Várjuk a részletes szabályozást, mert a korábbiakhoz képest jelentős újdonság az érintett munkakörökben, hogy immár igazoltathatják a vásárlót a bolti alkalmazottak, illetve a biztonsági őrök akkor, ha az időseknek előírt idősávban érkezőről nem lehet ránézésre eldönteni, hogy megfelel-e a korosztályos besorolásnak. Ilyenkor korábban rendőrt kellett hívni, csak úgy volt ellenőrizhető a vevő személyes adata” – mondta a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke annak kapcsán, hogy az operatív törzs sajtótájékoztatóján elhangzott: a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek vagyonőrei, biztonsági őrei, illetve a kiszolgálók is jogosultak arra, hogy az idősávban elkérjék a személyi igazolványt.

Ezt annak érdekében tehetik meg az érintett délelőtti szakaszban, hogy megbizonyosodjanak a vásárló életkoráról, aki ha erre nem hajlandó, az őr megtagadhatja, hogy belépjen az üzletbe, az eladó pedig azt, hogy kiszolgálja.

Bubenkó Csaba felidézte: a kötelező maszkviselés bevezetésekor kaptak külön jogosítványokat a kereskedők a boltok látogatóinak ellenőrzésére, s ugyan az ősz elején a vírustagadók miatt több volt a vitás helyzet, rendőr nélkül akkor még nem volt esély a hivatalos fellépésre.

„A 18. életévhez kötött trafikos vásárláskor vagy az alkohol árusításakor is fel lehet szólítani a vevőt az életkora igazolására, ez a jogkör bővült. Bízunk benne, hogy az esetleges ellenőrzéseket higgadtan fogadják a vásárlók az üzletekben ebben a két órában, és senki nem próbál visszaélni az időseknek járó kizárólagosság lehetőségével, ezért nem lesz szükség igazoltatásokra sem. Eddig nem jött jelzés ilyen esetről” – jelezte Bubenkó Csaba.

Ezzel együtt kitért rá:

javasolják, vegye fontolóra az operatív törzs, hogy fenntartja-e december 11. után is az időseknek nyitott időszakot, mivel láthatóan bővül az ünnepek előtti látogatottság a boltokban, miközben a 65 év felettiek nem csupán ebben a napszakban járnak vásárolni.

„Mostanában érkeznek a havi fizetések, megkezdik az emberek az alapanyagok, ajándékok beszerzését. Amennyiben továbbra is a teljes nyitvatartási idő alatt vásárolhatnak a 65 év felettiek, úgy érdemes lehet átgondolni, maradjon-e az idősáv a mostani formájában, mert abban a két órában jóval több feszült helyzet adódhat, amiért nem tudnak menetrend szerint vásárolni az emberek. Decemberben délelőttönként is erősebb az átlagnál a forgalom, és szerepet játszik az is, hogy a szokásosnál sokkal hamarabb zárnak a boltok, nem lenne jó, ha a generációk között újabb vitákat szülne a korlátozás” – fogalmazott.

Hozzátette: eddig elérte célját a kizárólagosság, ám ha visszaengednének minden vásárlót és inkább a kötelező védőtávolság elve szerint, az összlétszám és az üzletméret alapján szabályoznák a látogatásokat, jobban eloszlana a napi tömeg.

„Továbbá az eredeti nyitvatartás visszaállítása is opció lehet arra, hogy időben széthúzzák a vásárlásokat, csökkentve a tömeges napszakok zsúfoltságát” – jegyezte meg Bubenkó Csaba.

Arra is kitért, hogy a hetek óta jellemző korlátozások miatt 24-én szenteste előfordulhat, hogy a szokásosnál többeknél marad az utolsó pillanatra a friss alapanyagok vagy néhány ajándéktárgy beszerzése, vagyis közvetlenül karácsony előtt is kitarthat az élénkebb forgalom, amire készülniük kell a kiszolgálóknak, akikkel egyébként tapasztalataik szerint a vásárlók a második hullám alatt mindvégig szolidárisak.

A szakszervezeti képviselő úgy véli, azt is fontolóra kell venni, hogy a csütörtöki napra eső 24-én, amikor egyébként is 12 vagy 14 óráig üzemelnek az üzletek, legyen-e kétórás szűkítés, vagy azon a napon egységesen lehetővé teszik mindenki számára a néhány órás gyors bevásárlás lehetőségét.

