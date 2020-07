Ékszer és bankkártya nem való a strandra

Egész nyáron megtalálhatók lesznek a Balaton déli parti üdülőhelyein a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési egyenruhásai, akik a mindennapi feladataik mellett különböző fórumokon, a strandolókkal szervezett találkozókon hívják fel a figyelmet a nyár veszélyeire – jelezte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

A Belső-Somogyból Balatonra vezényelt rendőrök prevenciós kiadványokkal és a fürdőzőkkel folytatott beszélgetéseken hívták, illetve hívják fel rendszeresen a figyelmet az üdüléskor jellemző, strandolók sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére – írja a Magyar Nemzet.

Nem jó rejtekhely a törölköző

„Hagyják otthon a strandoláshoz nem feltétlenül szükséges személyes tárgyakat, ékszereket, hivatalos iratokat, bankkártyát, és csak szükséges mennyiségű pénzt vigyenek magukkal a fürdőhelyre” – hangzottak el a jó tanácsok a dél-balatoni bűnmegelőzési fórumokon. A szakértők azt is javasolják, hogy a nyaralók a strandtörölköző alatt „ne rejtegessenek” értékes tárgyakat, pénzt, és ne üljenek vízibiciklire vagy csónakba, ha nincs, aki gondoskodna a parton hagyott strandkellékeik megőrzéséről.

Biztonságban az autó

A parkolás megkezdésekor ajánlatos meggyőződni arról, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében vagyontárgy, mobiltelefon, fényképezőgép vagy az érdeklődés felkeltésére alkalmas táska, ruhanemű. Az utazók emellett figyeljenek a gépjármű ablakának lezárására és az indítókulcs biztos helyen tartására is. Ezen kívül, ha autófeltörést vagy rongálást tapasztalnak, hívják a 107-et vagy 112-et, ugyanakkor, hogy ne tűnjenek el a karosszériáról a gyanús nyomok, a kárt szenvedett gépkocsihoz ne nyúljanak – szólnak a figyelmeztetések.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós kiadványai a nyaraló-tulajdonosoknak is hasznos tanácsokat adnak. Egyebek közt arra hívják fel a figyelmet, hogy az ingatlanból távozás előtt ne feledkezzenek meg az ablakok, ajtók, kerítéskapuk bezárásáról, és a saját otthonuk biztonsága mellett időnként arra is figyeljenek, hogy nem lép-e be a szomszéd kapuján idegen személy.

