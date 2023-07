Év elején kezdték híresztelni, hogy Király Viktor és felesége kapcsolata megromlott, azt is több forrás megerősítette, hogy külön költöztek egymástól. Egy ideig próbálták tagadni a dolgot, majd Király Viktor szűkszavú nyilatkozatban elismerte, hogy valóban válságba került a házasságuk.

A teljes igazságot azóta sem tudni, ahogy azt sem volt-e szerepe a válságukban harmadik félnek valamelyikük részéről, ahogy azt sem, hogy próbálkoznak-e még a kapcsolatuk megmentésével. Az biztos, hogy eleinte Király Viktor nagyon igyekezett, sokat vitte randevúra feleségét, rengeteg romantikus gesztust tett felé. Több fotót is közzétettek ezekről a meghitt pillanatokról, sőt, még Király-Virág Anita születésnapját is együtt töltötték márciusban, azt követően pedig kettesben utaztak Törökországba, hogy újra elmélyítsék kapcsolatukat.

Azt érzem, nagyon jó úton haladunk Anitával, de semmit sem szeretnénk elkiabálni.

Majd Király-Virág Anita hirtelen közzétett egy sejtelmes bejegyzést, mely arra engedett következtetni, hogy újabb mélypontra kerültek, többek szerint egyértelműen Király Viktornak szólt az üzenete.

Takarítsd ki az életedből mindazt, ami káros, visszahúz, leural, meggyötör. Fontos, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, tudod, mint a rendrakásnál. Hogy tudd, ki és milyen helyet foglal el az életedben...

A közös programok egyre inkább elmaradtak, sőt, egyre több időt töltenek külön. Míg Király-Virág Anita közös kisfiukkal, Kolennel utazott Ciprusra nyár elején, addig a zenész is próbálta jól érezni magát családja nélkül. Király Viktor közösségi oldala is arról árulkodik, hogy igyekszik lekötni magát, szórakozni jár barátaival és testvéreivel, új zenéket ír, fellépésekre jár.

Virág Anita épp a ciprusi nyaralását töltötte, amikor többekben felmerült a kérdés, ki készíti róla és kisfiáról a képeket, amiket nagyon büszkén mutat meg a követőinek. A legprovokatívabb kérdés Horváth Évától érkezett, ami elindította a találgatásokat arról, vajon van-e új férfi Király-Virág Anita életében.

Én a fotósra is kíváncsi lennék, nagyon menő! Anya persze bomba!

- írta a sejtelmes üzenetet Horváth Éva, akinek még rejtélyesebb választ adott a zenész felesége, aki csak elpiruló, mosolygós hangulatjelekkel és egy puszival válaszolt.

A házaspár azóta is hallgat arról, mi van valójában kettejük között, de sokaknak szemet szúrt, hogy mennyire megváltozott a kapcsolatukhoz való hozzáállásuk és viselkedésük. Már önmagában is beszédes, hogy véletlenül sem keresztezik egymás útját és hónapok óta kerülik egymás társaságát, de a jelek szerint Király-Virág Anita még akkor sem tartott férjével, amikor annak ikertestvére hosszú évek után végre hazalátogatott Magyarországra és fiaik is először találkoztak egymással. Helyette inkább arról posztolt, hogy bútorokat vásárolt az új lakásába.

Egykori szomszédaik szerint Anita és a kis Kolen már el is költöztek a közös otthonból, már nem látják együtt a családot a környéken, régen pedig sokszor felbukkantak a közös sétáik során.

Ezek alapján egyre bizonyosabb, hogy nem fáradoznak már egy ideje a házasságuk megmentésén. Király-Virág Anita az utóbbi időben sokat változott, egyre merészebb fotókat oszt meg magáról a közösségi oldalán, nemrég egy teljesen meztelen fotósorozatot is látni lehetett róla, majd legutóbb egy tangás fürdőruhában mutogatta a fenekét, mely korábban egyáltalán nem volt rá jellemző. Persze a férfi követők nem győznek bókolni a csinos anyukának, őt pedig szemmel láthatólag egyáltalán nem érdekli, mit szól ehhez az elhagyott férje - írja az Origo.